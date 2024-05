Wer schnappt sich den Traditionsverein Inter Mailand?

Unter der chinesischen Suning Holding war Inter Mailand höchst erfolgreich. Aber wegen eines Kredits könnte sie schon am Dienstag die Mehrheit am Fußballverein los sein. Wer krallt sich den italienischen Traditionsverein?

Wien. Am Sonntag gastiert Inter Mailand beim abstiegsgefährdeten Hellas Verona, dann ist auch die Saison in der italienischen Serie A zu Ende. Für Verona geht es also um alles, aber dass die Nerazzurri heuer die Meisterschale – italienisch: Scudetto – holen, steht schon seit mehreren Spieltagen fest. Der 20. Titel der Mailänder ist ein Favoritensieg. Denn seit einigen Jahren gehören die Mailänder, die im Vorjahr auch das Finale der UEFA Champions League erreicht hatten, zu den besten Teams Europas.