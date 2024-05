Was kommt nach der Wahl? Blau-Türkis hoch im Kurs

1003 Personen wurden im Mai gefragt, welche Parteien sie am liebsten in einer künftigen Regierung sehen würde. Und ob Herbert Kickl zugunsten einer Koalition mit der FPÖ den Parteisitzt räumen sollte.

Treffen aktuelle Umfragen zu, dürfte die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl im Herbst 2024 als Sieger aus der Nationalratswahl hervorgehen. Doch: Was bedeutet das für eine künftige Koalition? Bisher war die Bereitschaft, mit Kickl in eine Regierung zu gehen bei den anderen Parteien jedenfalls enden wollend bis nicht vorhanden. Ob sich das bis in den September ändern wird - der Urnengang soll am 29. September stattfinden - wird sich zeigen. Viele Österreicherinnen und Österreicher hätten jedenfalls nichts gegen eine neuerliche Regierungsverantwortung der Blauen, wie die „Kronen Zeitung“ am Dienstag berichtet.

Zitiert wird eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), für welche Mitte Mai 1003 Personen befragt wirden sind. Das Ergebnis: Mit 19 Prozent an Zustimmung erhält die Koalitionsvariante aus FPÖ mit ÖVP die meiste Zustimmung. Auf Platz zwei folgt mir 13 Prozent eine „große Koalition“ aus ÖVP und SPÖ, danach mit elf Prozent Zustimmung die umgekehrte Variante SPÖ-ÖVP sowie eine Direierkoalition aus SPÖ, ÖVP und Neos.

„In den letzten Monaten waren die Dreier auch in meinen Umfragen beliebter. Doch je näher der Wahltermin rückt, desto mehr denken die Menschen offenbar an stabile Verhältnisse“, kommentiert IFDD-Chef Christoph Haselmayer dazu.

FPÖ-Regierungsbeteilung ohne Kickl?

Sofern SPÖ-Chef Andreas Babler und ÖVP-Kanzler Karl Nehammer zu ihren Ansagen stehen, mit einem FPÖ-Boss Herbert Kickl nicht regieren zu wollen, bräuchten sie Stand heute einen dritten Partner. Haselmayer fragte auch ab, ob Kickl zugunsten einer Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Kanzleramt oder Ministerium verzichten sollte. 48 sagen Ja, 30 Prozent Nein.

