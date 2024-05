Sie war Samantha in Her und sollte zu Sky werden - zumindest ihre Stimme. Sie lehnte ab. OpenAI fand trotzdem einen Weg.

Sie war Samantha in Her und sollte zu Sky werden - zumindest ihre Stimme. Sie lehnte ab. OpenAI fand trotzdem einen Weg. Reuters / Yara Nardi

Sky, die von OpenAI heftig beworbene Stimme von ChatGPT-4o, wurde zurückgezogen und steht nicht mehr als Option zur Verfügung. Zu ähnlich sei die Computerstimme zu ihrer eigenen, so der Vorwurf der Schauspielerin. OpenAI fragte noch vor wenigen Monaten an, um Scarlett Johansson als Stimme für Sky zu gewinnen.

Sky, die Stimme von OpenAI ist nicht vergleichbar mit jenen von Siri und Alexa. Sie klingt frisch, motiviert und in manchen Ohren sind sogar von Spuren von flirten angekommen. Doch über all dem schwebt ein Vergleich, der einer Person gar nicht gefällt: Scarlett Johansson. OpenAI zieht die Stimme zurück.

In dem Film „her“ leiht sie der Maschine ihre Stimme, im echten Leben lehnte sie das Angebot von OpenAI ab. Umso größer war ihre Überraschung und Schock als sie dann die Stimme von Sky hörte. Johansson war „schockiert“ und „verärgert“, als sie die Stimmoption hörte, die „so unheimlich ähnlich wie meine klang, dass meine engsten Freunde und Nachrichtenagenturen den Unterschied nicht erkennen konnten“, sagte sie.

OpenAI hat die stark beworbene Sprachoption am Montag aus ChatGPT entfernt, nachdem es eine weit verbreitete Reaktion auf die kokette, feminine Stimme gab. Das Unternehmen hatte die Stimme, die es „Sky“ nennt, während seiner weithin bekannten Veranstaltung in der vergangenen Woche verwendet, um die Fähigkeiten des neuen ChatGPT-4o-Modells der künstlichen Intelligenz vorzustellen. Die Forscher sprachen mit dem KI-Assistenten, um die sympathischen und ansprechbaren Züge von Sky zu zeigen, die von Nutzern und Medienvertretern sofort mit Johanssons KI-Begleitfigur in dem Spike-Jonze-Film Her aus dem Jahr 2013 verglichen wurden.

Die Vergleiche, die auch „Die Presse“ anstellte, beziehen sich dabei aber mehr auf die sehr natürliche Sprache und die Konversation im Allgemeinen, weniger auf Ähnlichkeiten zu der Stimme der Schauspielerin. (stein)