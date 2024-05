Das Rennen um die künstliche Intelligenz

Samsung droht bei der Chip­technologie die Vorherrschaft zu verlieren und wechselt den Leiter seiner Chipsparte aus. Im Bereich der KI-Chips scheint SK Hynix uneinholbar.

Dass mit künstlicher Intelligenz und speziell mit KI-Chips ein Vermögen verdient werden kann, beweisen Technologiefirmen und allen voran Nvidia derzeit in aller Deutlichkeit. Etliche Konzerne arbeiten deshalb an der Entwicklung eigener KI-Chips, um nicht von Zulieferern abhängig zu sein. So auch Samsung. Koreas größtes Unternehmen droht derzeit bei der Chiptechnologie die Vorherrschaft zu verlieren. Deshalb wurde kurzerhand der Leiter des wichtigsten Geschäftsbereichs ausgetauscht.