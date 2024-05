Teherans ungewöhnliches Hilfsgesuch an Washington

Eine Trauerkundgebung in Teheran am Sonntag.

Eine Trauerkundgebung in Teheran am Sonntag. Anadolu via Getty Images

Die US-Regierung konnte aus „logistischen Gründen“ nicht bei der Bergung des Präsidentenhelikopters assistieren, verlautet Washington. Im Iran dürfte Ende Juni ein neuer Präsident gewählt werden. Die internationalen Reaktionen auf den Tod Raisis fallen sehr unterschiedlich aus.

Russland, China, Indien und Nordkorea zählen zu jenen Ländern, die dem Iran ihr tiefes Bedauern über den Tod von Ebrahim Raisi ausgesprochen haben. Russlands Präsident, Wladimir Putin, etwa sagte, der Iran habe mit Raisis Tod einen „außergewöhnlichen Politiker“ verloren. Moskau und Teheran haben in den vergangenen Jahren enge Bande geschlossen.

Aus dem Westen waren die Stimmen ungleich verhaltener. Doch selbst die USA haben auf das Ableben des iranischen Präsidenten reagiert. Die US-Regierung bekundete ihr Beileid, begleitete dies aber mit einem Hinweis auf die Menschenrechtslage im Iran.

„Während der Iran einen neuen Präsidenten wählt, bekräftigen wir unsere Unterstützung für das iranische Volk und seinen Kampf für Menschenrechte und Grundfreiheiten“, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Eine Beileidsbekundung sei in solchen Fällen übliche Praxis, hieß es.

Eine ungewöhnliche Anfrage

Zugleich machte Washington öffentlich, dass man vom Iran eine Bitte um Unterstützung nach dem Helikopterabsturz erhalten habe. Da die Vereinigten Staaten und der Iran verfeindet sind, ist so eine Anfrage sehr ungewöhnlich. „Wir haben ausgedrückt, dass wir Unterstützung leisten würden, so wie wir es im Fall einer Bitte jeder anderen Regierung in dieser Lage tun würden“, erklärte Sprecher Matthew Miller bei einem Briefing. „Leider waren wir vorrangig aus logistischen Gründen nicht in der Lage zu helfen.“ Worum es bei dem Hilfsgesuch im Detail ging, erklärte Miller nicht.

Verbündete gedenken anders: Blumen für Ebrahim Raisi vor der iranischen Botschaft in Moskau. APA/AFP/Alexander Nemenov

Der Iran hat bisher nicht kommuniziert, was die Ursache für den Absturz des Präsidentenhubschraubers am Montag gewesen sein könnte. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte, dass es keine Beteiligung der USA an dem Unglück gebe. „Ich kann nicht darüber spekulieren, was der Grund (des Absturzes, Anm.) gewesen sein könnte“, sagte er. Austin sah keine Gefahr, dass das Unglück größere Auswirkungen für die Sicherheit in der Region haben könnte.

Neuwahlen womöglich Ende Juni

Laut der iranischen Verfassung müssen die Präsidentenwahlen innerhalb der nächsten 50 Tage stattfinden. Die Amtsgeschäfte im Iran übernahm unterdessen Raisis erster Vize, Mohammed Mochber. Neuwahlen könnten bereits am 28. Juni stattfinden, wie die Nachrichtenagentur Isna am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Wahlbehörde berichtete. Das hieße, vom 28. Mai an wäre eine Registrierung der Kandidaten möglich. Offiziell bestätigt ist der Termin bisher nicht.

Zunächst wurden Trauerfeierlichkeiten angesetzt. Am Dienstagmorgen gab es eine Zeremonie im Nordwesten des Landes in der Provinzhauptstadt Tabris. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der Pilgerstadt Ghom geplant. Das Datum für die Beerdigung des Präsidenten und des Außenministers Hossein Amirabdollahian ist bisher nicht bekannt.

(Reuters/red.)