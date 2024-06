Geräumig und am Puls der Zeit – der neue Škoda Kodiaq

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Der Škoda Kodiaq überzeugt als geräumiger SUV mit sportlichen Proportionen, markanter Silhouette und kristallinen Elementen. • beigestellt

Die zweite Generation des Kodiaq punktet mit altbekannten Qualitäten und viel Neuem.

Sportliche Proportionen, ein kraftvolles Auftreten, eine markante Silhouette und kristalline Elemente, die an seine Herkunft erinnern und von der tschechischen Tradition der Glasmanufakturen inspiriert sind – der SUV beeindruckt auf den ersten Blick durch seine stattliche Erscheinung, die bereits in der Außenansicht das großzügige Platzangebot im Inneren erahnen lässt. Ebenfalls sofort erkennbar ist die Aerodynamik, die übrigens den niedrigsten Abtrieb aller Škoda-SUVs aufweist. Hingucker sind der markante, achteckige Grill an der Front mit dem markanten horizontalen Lichtband. Abgerundet wird der selbstbewusste Auftritt des neuen Škoda Kodiaq durch die modellierte Motorhaube mit dem konkaven „Powerdome“. Bei der farblichen Gestaltung können Kunden aus neun Karosseriefarben – darunter sieben Metallicfarben – wählen. Markant sind ebenfalls sowohl die LED-Matrix-Scheinwerfer an der Front mit dem neuen Farbfeature Crystallinium, als auch die Heckleuchten, bei denen sich die optische Kristallstruktur wiederholt.

Fünf unterschiedliche Motorisierungen

Unter der Haube der neuen Škoda Kodiaq-Modelle finden sich Vierzylinder-Turbomotoren mit Partikelfilter, eine bedarfsgesteuerte Motorkühlung und – außer bei iV-Motoren – elektrisch angetriebene Kühlrippen. Für den SUV stehen insgesamt fünf Motorisierungsversionen zur Auswahl. Die Benziner leisten dabei 110 kW (bzw. 150 PS) in der Mildhybrid-Variante 1,5 TSI mHEV mit Frontantrieb, der stärkere 2,0 TSI bringt 150 kW (204 PS) mit einem 4x4-Antrieb auf die Straße. Weiters finden sich zwei Dieselversionen im Sortiment: der 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS) mit Frontantrieb und der 2,0 TDI mit 142 kW (193 PS) mit 4x4-Antrieb. Diese vier Kodiaq-Modelle kommen mit einem 7-Gang DSG-Automatikgetriebe aus dem Werk.

Abgerundet wird das Škoda Kodiaq-Portfolio durch einen 1,5 TSI iV Plug-in Hybrid mit Frontantrieb, der 150 kW (bzw. 204 PS*) leistet und mit einem 6-Gang DSG-Automatikgetriebe ausgestattet ist. Im Elektromodus liegt die Reichweite bei mehr als 100 Kilometern, im Hybridmodus arbeiten der Verbrennungs- und Elektromotor zusammen. Die Einstellungen für den Hybridantrieb – wie die Auswahl des Hybrid-/E-Fahrmodus und die Rekuperationsintensität – sind individuell wählbar. Im Plug-in Hybrid sind zusätzliche Infotainment-Funktionen zu finden, die speziell für elektrisch betriebene Fahrzeuge geschaffen wurden. Dazu zählt die Navigation zu ausgewählten Ladestationen, die Anzeige der maximalen elektrischen Reichweite und spezifische Funktionen der Škoda Connect Remote Dienste. Der Škoda Kodiaq iV ermöglicht das Schnelladen bei bis zu 11 kW Wechselstrom und bis zu 40 kW Gleichstrom.

Legendär viel Platz

Im Innenraum präsentiert sich der neue Škoda Kodiaq in harmonisch abgestimmten Farben der bekannten Interior Design Selections-Reihe, wobei recycelte Materialien wie Polyester und Wollanteile in den Sitzbezügen Verwendung finden. Das freistehende Infotainment-Display an der Mittelkonsole ist der zentrale Blickfang. Wer genauer hinsieht, erkennt hinter dem Lenkrad den Shift-by-Wire-Ganghebel, mit dem das Automatikgetriebe bedient wird. Unübersehbar sind auch die digitalen Drehregler zur Bedienung der Lüftung, Lautstärke und der Komfortfunktionen. Verchromte Elemente setzen genauso optische Akzente wie die farbige Ambientbeleuchtung. Das Virtual Cockpit mit seinen drei Layouts ist serienmäßig, optional wird ein Head-up-Display angeboten.

Bis zu sieben Personen finden im Kodiaq Platz. beigestellt

Beinahe legendär ist das großzügige Platzangebot im Fahrgastraum des Škoda Kodiaq, das sogar den Einbau einer dritten (optionalen) Sitzreihe erlaubt und damit genügend Raum für bis zu sieben Personen bietet. Wird mehr Stauraum benötigt, lässt sich die dritte Sitzreihe unter den Kofferraumboden klappen und gibt bis zu 845 Liter Ladevolumen frei. Durch die besonderen Anforderungen des Antriebssystems ist im Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid der Einbau einer dritten Sitzreihe, des variablen Ladebodens, eines Reserverads oder einer Standheizung nicht möglich.

Digital am neuesten Stand

Doch nicht nur die Hardware des neuen Škoda Kodiaq ist am Puls der Zeit, sondern auch das Infotainmentsystem, die Software und die zahlreichen Assistenzsysteme sind State of the Art. Das 13 Zoll große Farbdisplay an der Mittelkonsole mit seinen speziellen Navigationssystemen wird über den Multi-Touch-Screen, den Smart Dials (digitale Drehregler) und Sprachsteuerung bedient. USB-C-Anschlüsse, die Bluetooth-Option und SmartLink für eine kabellose oder kabelgebundene Integration eines Smartphones samt einem WLAN-Modul sind obligat.

Das Softwarepaket des Škoda Kodiaq umfasst den Care Connect-Fernzugriff und Infotainment Online für drei Jahre, die Personalisierung 2.0 mit Functions on Demand (FoD) und ein Infotainment Apps Bundle für ein Jahr. Für das Kartenmaterial zur Navigation stehen kostenlose Online-Updates bis 14 Jahre nach Produktionsende des Infotainmentsystems zur Verfügung.

In den Infotainment Apps sind Pay to Fuel (das Bezahlen von Kraftstoff), Verkehrsinformationen, Kalender, spezielle Angebote und Pay to Park (das Bezahlen von Parkgebühren über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs oder per MyŠkoda App) inkludiert.

Für den Škoda Kodiaq der zweiten Generation wurden auch die Assistenzsysteme verbessert und mit zusätzlichen Funktionen versehen. So erkennt der Frontradar-Assistent Fußgänger und Radfahrer, der Abbiege-Assistent für sicheres Linksabbiegen und der Kreuzungs-Assistent sind neue Features und serienmäßig im Kodiaq verbaut. Die Effizienz des vorausschauenden Speedlimiters wurde mit einer prädiktiven Funktion gesteigert, im Travel-Assistent 2.0 sind unter anderem ein Adaptiver Spurhalte-Assistent, die ACC (Adaptive Cruise Control), Park-Assistenten, die Umgebungsansicht „Area View“ und der Insassenschutz proaktiv Plus enthalten.

Jetzt Förderung lukrieren

Die besten News: Derzeit profitieren Unternehmer mit der Škoda Wirtschaftsförderung noch mehr beim Kauf eines neuen Kodiaq. Dazu zählen unter anderem 4500 Euro bei der Finanzierung, Versicherung und dem Service über die Porsche Bank. Hinzu kommt eine Garantie von bis zu fünf Jahren oder bis zum Erreichen einer Gesamtkilometerleistung von 100.000 km.

Škoda bietet seit Längerem für Unternehmen unterschiedlicher Größe etliche Vorteile beim Kauf eines neuen Kodiaq. Für KMUs gibt es etwa von der Porsche Bank Komplettlösungen von der bevorzugten Finanzierung bis zur optimalen Versicherung, eine komfortable Schadenabwicklung inklusive. Exakt kalkulierbare Kosten und individuelle Zusatzleistungen sind weitere Goodies. Hinzu kommen ein Fuhrpark- und Flottenmanagement für größere Betriebe und Spezialkonditionen für Sonderabnehmer wie Taxis, Mietwagen, Fahrschulen oder karitative Einrichtungen.

Der neue Kodiaq auf einen Blick Motorisierung: Zwei Varianten mit Vierzylinder-Dieselmotor: 2,0 TDI 110 kW (150 PS) mit Frontantrieb und 2,0 TDI 142 kW (193 PS) mit 4x4-Antrieb. Zwei Varianten mit Vierzylinder-Benzinmotoren: 1,5 TSI mHEV (Mildhybrid) 110 kW (150 PS) mit Frontantrieb, 2,0 TSI 150 kW (204 PS) mit 4x4-Antrieb

Plug-in Hybrid 1,5 TSI iV 150 kW (204 PS) mit Frontantrieb

Plug-in Hybrid 1,5 TSI iV 150 kW (204 PS) mit Frontantrieb 7-Gang-DSG-Automatikgetriebe (Plug-in Hybrid: 6-Gang DSG-Automatikgetriebe)

Fünf Jahre Garantie oder bis zu einer Fahrleistung von 100.000 Kilometern Weitere Informationen zum Modell unter www.skoda.at/kodiaq/kodiaq.

*Systemleistung - Benzinmotor + Elektromotor (Hybrid Antrieb PHEV - plug in hybrid electric vehicle)

Symbolfotos. Stand: 02.05.2024. Die Boni sind unverb. nicht kart. Nachlässe in Euro inkl. NoVA und 20% MwSt. und werden vom Listenpreis abgezogen. Privatkundenangebot. Die 4.500,– setzen sich zusammen aus 2.500,– Porsche Bank Finanzierungs Bonus, 1.000,– Versicherungs-Bonus (bei Abschluss einer KASKO Versicherung) und 1000 Service-Bonus (bei Abschluss eines Service- oder Wartungsproduktes). Für Porsche Bank Boni gilt: Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Netto-Kredit 50 % vom Kaufpreis. Ausgen. Sonderkalkulationen für Flottenkunden, Behörden, Botschaften, Diplomaten und ARAC. Angebot gültig von 02.05.2024 bis 30.06.2024 (Antrags- und Kaufvertragsdatum). Garantie für 5 Jahre oder 100.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Details bei Ihrem Škoda Betrieb oder unter www.skoda.at .

Verbrauch: 0,4-7,6 l/100 km, Stromverbrauch: 17,5-23,7 kWh/100 km, CO2-Emission: 10-192 g/100 km