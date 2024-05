Betroffen ist vor allem der Osten des Landes. Stellenweise kommen große Regenmengen zusammen. Auch im Westen regnet es anhaltend.

In Österreich muss am Dienstag mit heftigen Gewittern gerechnet werden. Betroffen ist vor allem der Osten. Teils kann es auch zu Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen. Im Westen regnet es anhaltend, so die Prognose der Geosphere Austria.

Stellenweise können im Osten große Regenmengen zusammenkommen. Lokale Überflutungen und Muren drohen. Auch im Westen regnet es zeitweise kräftig und anhaltend. Trotzdem kommen hier deutlich weniger Wassermengen zusammen als im Osten, so die Geosphere. Die wenigsten Tropfen fallen voraussichtlich von den Tauern bis ins Mühlviertel.

Saharastaub in der Luft

Die Wolken überwiegen. Auflockerungen kann es in Oberösterreich geben, bleiben aber nur kurz. Zudem liegt Saharastaub in der Luft. Der Wind weht lebhaft bis stark. Aufgrund der Gewitter kann es im Osten Österreichs auch zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen steigen im Osten auf 20 bis 25 Grad, im Westen auf 14 bis 19.

Auch in der Nacht regnet es im Großteil Österreichs. Nur ganz im Westen klingt der Regen bereits am Abend ab. Nach und nach verlagert sich der Niederschlag nach Italien und Slowenien sowie an den Alpenostrand und in den Nordosten Österreichs.

Der Mittwoch startet vielerorts noch bewölkt, im Osten und Süden mit Schauern. Im Laufe des Tages lockert es dann verbreitet auf und die Sonne zeigt sich. Im Westen und Süden bleibt es wechselhaft. Auch Gewitter sind hier möglich. (red.)