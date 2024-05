Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs fordert Haftbefehle gegen Hamas-Führung sowie gegen Israels Premier Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant. Wie begründet er das? Und warum wird er in anderen Konflikten nicht aktiv?

Die Aufregung in Israel ist groß. Quer durch alle israelischen Parteien wird scharfe Kritik am Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, geübt. Er hatte am Montag wegen des Krieges in Gaza Haftbefehle sowohl gegen die Führung der Terrororganisation Hamas als auch gegen Israels Premier, Benjamin Netanjahu, und Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt. Jetzt muss die Vorverfahrenskammer des Gerichtshofs entscheiden, ob sie den Anträgen das Anklägers nachkommt. Was sind die Vorwürfe, gegen welche Staatschefs wird noch ermittelt und warum nicht gegen das syrische Regime? Sieben Fragen und Antworten zum Internationalen Strafgerichtshof.

1. Was ist der Internationale Strafgerichtshof?