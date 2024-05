Kleinbus überrollt auf Parkplatz schlafenden Mann in Niederösterreich

Der 21-Jährige erlitt Verletzungen im Beckenbereich. Beim Lenker stellte die Polizei eine Alkoholisierung fest.

Am Rande eines Festes in Weistrach (Bezirk Amstetten) ist am Pfingstwochenende ein auf einem Wiesenparkplatz schlafender 21-Jähriger von einem Kleinbus überrollt worden. Der verletzte Einheimische wurde in das Landesklinikum Steyr gebracht. Ein mit dem 28-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung mit.

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten dürfte den schlafenden 21-Jährigen am Montag kurz nach Mitternacht auf dem Parkplatz übersehen haben. Der junge Mostviertler erlitt Beckenverletzungen. Dem betrunkenen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft St. Pölten werden folgen. (APA)