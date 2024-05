Pop-up nach Problemen: C.O.P. am Vorgartenmarkt

So sieht das neue Pop-up am Vorgartenmarkt aus.

So sieht das neue Pop-up am Vorgartenmarkt aus. Jana Perusich

Das Restaurant in der Biberstraße ist vorübergehend gesperrt, nun ist das Pop-up am Markt offiziell eröffnet: mit neuer Speisekarte und mehr Möglichkeiten für Spontanbesuche.

Trotz seines etwas gewöhnungsbedürftigen Namens hat sich das C.O.P. von Haya Molcho und dem französisch-israelischen Koch Elihay Berliner in den vergangenen eineinhalb Jahren als Fixstern in der kulinarischen Szene der Stadt etabliert: sorgfältig kuratierte Lebensmittel, oftmals sehr puristisch auf den Teller gebracht. Ceviche mit Sauerkirschen, gerösteter Spitzkohl mit Vongole, Ravioli mit Topinamburcreme und ähnliches steht aktuell auf der Karte.

Allerdings findet man all das derzeit nicht in der Biberstraße, sondern am Vorgartenmarkt: Nach technischen Problemen ist das Restaurant vorübergehend gesperrt, inzwischen haben die C.O.P.-Betreiber Mitte Mai ein Pop-up am Vorgartenmarkt eröffnet. Die Speisekarte ist neu, am Samstag ist das Lokal den ganzen Tag geöffnet und neben Reservierungen wird es im Gegensatz zum ursprünglichen Restaurant auch mehr Möglichkeiten für Spontanbesuche geben. (beba)