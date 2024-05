„Scheiße, das ist ja urschwer“: Lukas Mraz sucht das beste Sandwich

Lukas Mraz (links) in der Feinkostabteilung des Meinl am Graben.

Thomas Scharf

Rund 900.000 Views hat die Videoserie bisher, nun geht „Hungry for More“ in die zweite Staffel. Lukas Mraz kostet sich dafür durch Sandwiches von Trzesniewski bis Ferhat.

Das ultimative Sandwich von Lukas Mraz sieht ungefähr so aus: Mayonnaise, Zunge und Kalbspariser, Chilisauce, Beinschinken, eine Debreziner, Kren, Gurkerl, die Damen und Herren hinter der Feinkosttheke des Meinl am Graben sind schon dezent schockiert. „Und jetzt brauchen wir noch unser Schinkenröllchen oben drauf und fertig“, sagt Mraz. „Wow. Davon muss i a Foto machen.“

Lukas Mraz (links) und Döner-Meister Ferhat Yildirim. Thomas Scharf

Nachdem der mit zwei Michelinsternen ausgezeichnete Spitzenkoch in der Videoserie „Hungry for More“ für Wien-Tourismus bereit Käsekrainer, Paniertes (gebackenes Gulasch!) und Strudel erkundete, startet er in die zweite Staffel mit dem Sandwich. Nach seinem Wurstturm wird es etwas puristischer: bei Trzesniewksi, Ausspracheschwierigkeiten inklusive. Nach einem Abstecher bei der Tatarie Marie kehrt er bei Ferhat Yildirim in Favoriten ein – für manche macht der den beste Döner der Welt –, wo er versucht, das Fleisch vom Spieß zu säbeln. „Scheiße, das ist ja urschwer.“ Und landet bei Peggy Strobel (“Die Cafetière“), die einen Schinkenkäsetoast in der Tradition seines Großvaters macht, Spezialsauce von Vater Markus Mraz.

Weitere Episoden drehen sich um die Alte Donau und Wien für Vegetarier. Rund 900.000 Views hat die Serie seit dem Start im Vorjahr gezählt, zusammen mit der dazugehörigen TikTok-Serie „Will it Schnitzel“ steht sie in mehreren Kategorien auf der Shortlist der Awards des Creative Club Austria, die am 23. Mai vergeben werden. (beba)