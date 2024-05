Österreicher verreisten 2023 so viel wie noch nie

Egal ob Kurzurlaubsreisen oder längere Aufenthalte, die Zahlen der Reisenden gingen in den vergangenen Jahren stark nach oben. Gestiegen sind zwar inflationsbedingt auch die Preise für einen Urlaub, doch die Österreicher passten ihr Reiseverhalten an.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind im vergangenen Jahr so viel gereist wie noch nie. Mit 27,01 Millionen Urlaubsreisen lag die Zahl nicht nur um rund acht Prozent über dem Wert von 2022 und um mehr als ein Viertel über dem Vor-Pandemie-Niveau 2019, sondern erreichte auch den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1969, zeigen Daten der Statistik Austria. Für die Auswertung wurden rund 15 000 Menschen mit Hauptwohnsitz Österreich zu ihrem Reiseverhalten befragt. Auch Verwandten- und Bekanntenbesuche sind in den Daten inkludiert.

Nebensaisonen beliebt

Der Anteil jener, die aus finanziellen Gründen keinen Urlaub machen, stieg 2023 trotz der hohen Inflation nicht merkbar an. Er sei über die vergangenen Jahren stabil geblieben, sagte Peter Laimer, Bereichsleiter Tourismus der Statistik Austria am Dienstag in einer Pressekonferenz mit dem Österreichischen Reiseverband. Sichtbar sei die hohe Inflation in den Tourismusstatistiken dennoch. Es werde etwa eher ein Apartment als ein Hotel gebucht und die Urlaubsdauer um ein oder zwei Nächte verkürzt.

Auch die Nebensaisonen bekämen immer mehr an Bedeutung. Die, die nicht unbedingt in der teuersten Zeit reisen müssen, verschieben auf Frühjahr oder Herbst. Rund ein Viertel der Befragten machten im Vorjahr gar keine Reise, die vorwiegenden Gründe dafür seien aber nicht nur finanzielle (33,1 Prozent), rund die Hälfte wolle einfach „lieber zu Hause zu sein“ als wegzufahren (50,8 Prozent). Beliebtestes Verkehrsmittel ist 2023 der PKW gewesen - rund 61 Prozent bewegten sich damit ans Ziel, das sei laut Statistik Austria der niedrigste Wert seit dem Jahr 2006. 17,5 Prozent nahmen das Flugzeug und 15,1 Prozent die Bahn - wobei vorwiegend die Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren eine Reise auf Schiene wählte.

Das Budget pro Urlaub sei mit rund 1 500 Euro ungefähr gleich geblieben, was allerdings dazu führt, dass man sich um diese Summe nicht mehr denselben Urlaubsstandard leisten kann wie noch vor einigen Jahren. Um die Inflation bereinigt sei das Urlaubsbudget gesunken, erklärte ÖRV-Präsidentin Eva Buzzi. Die Reiseverbandschefin sieht die Tendenz, aufbauend auf den Zahlen des Vorjahres, einerseits in Richtung günstiger Familien-Pauschalreisen und andererseits floriere auch das High End Segment oder Business-Class Flüge. „Viele sagen, das schaue ich mir auch einmal an“, so Buzzi. Weiters seien individuelle Reisen, mehr Abenteuerlust und Nischenerlebnissen im Kommen. Über die Hälfte der Reisefreudigen zog es ins Ausland, insbesondere nach Italien, Deutschland und Kroatien. Innerhalb von Österreich führten die meisten Reisen in die Steiermark und nach Niederösterreich.

Ältere viel reiseaffiner

Die nach der Coronapandemie schlagartig zurückgekehrte Urlaubslust zeigt sich nicht nur in Österreich. Auch weltweit ist die Zahl der Reisen 2022 und 2023 stark gestiegen. Verglichen mit den 70er-Jahren sei Urlaub kein Luxus mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Auch Ältere seien heutzutage viel reiseaffiner als früher, erklärte Laimer.

Weltmeister im Urlaubmachen sind übrigens die Norweger, gefolgt von den Schweizern. Österreich liegt innerhalb der EU hinter dem Spitzenreiter Niederlande an fünfter Stelle, drei Plätze vor den Deutschen und gleich hinter den Franzosen. (APA/jup)