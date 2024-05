Chipkonzern ASML kann bei Taiwan-Invasion jederzeit den Stecker ziehen

Sollte China tatsächlich eine militärische Operation in Taiwan durchführen, ist der niederländische Chipkonzern ASML vorbereitet. Die Maschinen in Taiwan könnten jederzeit aus der Ferne deaktiviert werden.

Die Chipkonzerne ASML und TSMC verfügen über Möglichkeiten, die weltweit modernsten Maschinen zur Produktion von Chips zu deaktivieren, sollte China in Taiwan einmarschieren. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Beamte der US-Regierung haben demnach sowohl niederländischen als auch taiwanesischen Kollegen gegenüber ihre Besorgnis darüber geäußert, was passiert, wenn die chinesische Aggression zu einem Angriff auf die Insel eskaliert, die für die Produktion der meisten hoch entwickelten Halbleiter der Welt verantwortlich ist.

ASML habe im Rahmen eines Treffens mit der niederländischen Regierung versichert, dass man in der Lage sei, die Maschinen aus der Ferne zu deaktivieren. Die Niederlande soll bereits Simulationen einer möglichen Invasion durchgeführt haben, um die Risiken besser einschätzen zu können.

Sprecher von ASML, TSMC und des niederländischen Handelsministeriums lehnten eine Stellungnahme ab. In den USA reagierten Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, des US-Verteidigungsministeriums und des US-Handelsministeriums nicht auf E-Mail-Anfragen Bloombergs.

Eskalation Chinas nicht ausgeschlossen

Die Fernabschaltung gelte für die „extrem ultravioletten Maschinen“ des niederländischen Unternehmens ASML, die in der Branche als EUV bekannt sind und für die TSMC der größte Einzelkunde ist. EUV-Maschinen nutzen Hochfrequenz-Lichtwellen, um die kleinsten Mikrochip-Transistoren zu drucken, die es gibt. So entstehen Chips, die sowohl für künstliche Intelligenz als auch für militärische Anwendungen eingesetzt werden können.

China behauptet seit langem, dass die Insel Taiwan sein Territorium ist. Präsident Xi Jinping befürwortet eine friedliche Vereinigung und schließt eine militärische Intervention nicht aus. Während US-Beamte davor gewarnt haben, dass China die Fähigkeit anstrebt, bis 2027 in Taiwan einzumarschieren, haben taiwanesische Beamte die Gefahr einer bevorstehenden Invasion heruntergespielt, und Beamte in Peking haben erklärt, die amerikanischen Warnungen vor einem Zeitplan seien unbegründet. Die Volksbefreiungsarmee zieht keine Truppen an der Küste auf, und Xi konzentriert sich in erster Linie darauf, Chinas Wirtschaft zu stabilisieren, um langfristige Entwicklungsziele zu erreichen.

Ein EUV, das etwa die Größe eines Stadtbusses hat, muss regelmäßig gewartet und aktualisiert werden. Dabei kann das Unternehmen aus der Ferne eine Abschaltung erzwingen, die wie ein Kill Switch wirken würde, so die Personen, die anonym bleiben wollten. Das in Veldhoven ansässige Unternehmen ist weltweit der einzige Hersteller dieser Maschinen, die für mehr als 200 Millionen Euro (217 Millionen Dollar) pro Stück verkauft werden.

Reuters / Asml/michel De Heer

USA will chinesische Produktion bremsen

Die Technologie von ASML ist seit langem Gegenstand staatlicher Eingriffe, die verhindern sollen, dass sie in die falschen Hände gerät. Die Niederlande verbieten dem Unternehmen beispielsweise den Verkauf von EUV-Maschinen nach China, weil die USA befürchten, dass sie ihrem Rivalen im globalen Chipkrieg einen Vorteil verschaffen könnten.

Auf Betreiben der USA haben die Niederlande in diesem Jahr damit begonnen, die Ausfuhr der nächsthöheren Chipfertigungsmaschinen von ASML zu stoppen. Noch bevor dieses Verbot in Kraft trat, hatten US-Beamte ASML aufgefordert, einige bereits geplante Lieferungen an chinesische Kunden zu stornieren, wie Bloomberg News berichtete. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zu 15 Prozent der diesjährigen Verkäufe nach China von den jüngsten Exportkontrollmaßnahmen betroffen sein werden.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Beschränkungen möglicherweise zu spät kommen, um den chinesischen Vormarsch aufzuhalten. Huawei Technologies Co. produzierte letztes Jahr ein Smartphone, das mit dem iPhone von Apple Inc. konkurrieren sollte, und verwendete dabei Chips, die mit älteren ASML-Druckern in Kombination mit Werkzeugen von zwei US-Zulieferern hergestellt wurden, wie Bloomberg News im Oktober nach einer Analyse des Telefons berichtete. Peking hat die technologische Autarkie zu einer nationalen Priorität gemacht, und die Bemühungen von Huawei, das Design und die Herstellung von Chips im eigenen Land voranzutreiben, werden von der Regierung unterstützt.

Die Regierung Biden will auch die Halbleiterproduktion auf amerikanischem Boden ankurbeln und verspricht den Chip-Herstellern Zuschüsse in Höhe von 39 Milliarden Dollar, um sich gegen künftige Störungen in der Lieferkette abzusichern. Es steht viel auf dem Spiel, denn rund 90 Prozent der modernsten Chips der Welt werden in Taiwan hergestellt. Am 20. Mai hat Taiwan mit Lai Ching-te einen Mann in das Amt des Präsidenten des globalen Chip-Zentrums eingeführt, den Peking als „Kriegshetzer“ bezeichnet hat.

Wertvollste Tech-Aktie Europas

Die EUV-Maschine hat dazu beigetragen, dass ASML mit einer Marktkapitalisierung von über 370 Milliarden USD – mehr als doppelt so viel wie sein Kunde Intel – zur wertvollsten Technologieaktie Europas geworden ist. Seit ihrer Entwicklung im Jahr 2016 hat ASML mehr als 200 dieser Maschinen an Kunden außerhalb Chinas ausgeliefert, wobei TSMC mehr von ihnen als jeder andere Chiphersteller erworben hat. Die EUV-Maschinen müssen so häufig gewartet werden, dass sie ohne die Ersatzteile von ASML schnell nicht mehr funktionieren, so die Mitarbeiter. Die Wartung der EUVs vor Ort stellt eine Herausforderung dar, da sie in Reinräumen untergebracht sind, in denen die Ingenieure spezielle Anzüge tragen müssen, um Verunreinigungen zu vermeiden.

ASML bietet bestimmten Kunden gemeinsame Serviceverträge an, bei denen sie einen Teil der Routinewartung selbst übernehmen, sodass Kunden wie TSMC Zugang zum System ihrer eigenen Maschinen haben. ASML sagt, dass es keinen Zugriff auf die geschützten Daten seiner Kunden hat.

Der Vorsitzende von TSMC, Mark Liu, deutete in einem Interview mit CNN im September an, dass jeder Eindringling in Taiwan die Chipmaschinen seines Unternehmens außer Betrieb setzen würde. „Niemand kann TSMC mit Gewalt kontrollieren“, sagte Liu. „Wenn es eine militärische Invasion gibt, wird man die TSMC-Fabrik außer Betrieb setzen.“ (Bloomberg)