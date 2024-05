Zahlreiche Lebensmittelgeschäfte in Wien illegal am Feiertag geöffnet

Das Einsatzteam der Stadt kontrollierte am Pfingstmontag 91 Betriebe. Davon waren 51 illegal geöffnet.

Zahlreiche Lebensmittelgeschäfte waren am Feiertag illegal geöffnet. Das Einsatzteam der Stadt Wien kontrollierte am Pfingstmontag unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen und gemeinsam mit dem Marktamt. Hintergrund waren Beschwerden von anderen Betreibern wegen unfairen Wettbewerbs durch illegale Öffnungen an Sonn- und Feiertagen, teilte die Gruppe Sofortmaßnahmen via Aussendung mit.

91 Betriebe haben die Kontrolleure überprüft, 51 davon waren am Pfingstmontag geöffnet. 98 Menschen wurde dabei angezeigt, 49 wegen illegaler Öffnung, 49 wegen fehlender Preisauszeichnung. Der Leiter des Einsatzteams, Walter Hillerer, kündigte weitere Maßnahmen an. (red.)