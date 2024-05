Das Rettungsteam an der Absturzstelle in unwegsamem Gelände in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan.

Das Rettungsteam an der Absturzstelle in unwegsamem Gelände in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan. Reuters / West Asia News Agency

Der Tod des iranischen Präsident Ebrahim Raisi erschüttert das Land. Die Opferzahl wird uneinheitlich mit acht oder neun angegeben. Acht Namen von Opfern des Absturz‘ kursieren jedenfalls in internationalen Medien.

Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Helikopterabsturz haben im Iran die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten begonnen. Zum Auftakt kamen am Dienstag laut Berichten der Staatsmedien zehntausende Menschen auf einem Platz in der Stadt Tabriz im Nordwesten des Landes zusammen. Die Menge folgte einem Lastwagen, auf dem die Särge der Absturzopfer aufgebahrt waren. Der Leichnam des Präsidenten soll am Donnerstag in dessen Heimatort Mashhad beigesetzt werden.

Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten sollte Raisis Leichnam noch am Dienstag von Tabriz aus in den schiitischen Wallfahrtsort Qom geflogen werden, bevor er am Abend in die Hauptstadt Teheran überführt werden sollte. Dort ist für Mittwoch ein Trauerzug geplant. Am Donnerstag wird Raisi in Mashhad im Nordosten des Landes beigesetzt.

Präsident Raisi war am Sonntag im Nordwesten des Iran auf dem Weg nach Tabriz bei schlechtem Wetter mit einem Hubschrauber über bergigem Gelände abgestürzt. Am Dienstag waren in Tabriz der Sarg von Raisi und sieben weiteren Opfern aufgebahrt. Die iranischen Behörden hatten nach dem Unglück zunächst von neun Toten gesprochen.

Staatsmedien hatten zuvor den Tod von neun Insassen des Helikopters bestätigt, unter ihnen auch Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amirabdollahian. Von sechs weiteren Todesopfern finden sich Namen und Funktion in internationalen Medien wieder.

Wer war an Bord?

Die Gruppe war jedenfalls auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, bei dichtem Nebel in den Bergen verunglückt. Zum fraglichen Zeitpunkt herrschte dichter Nebel, der Präsidenten-Helikopter vom Typ Bell 212 war über 40 Jahre alt. Zwei weitere Hubschrauber der iranischen Delegation, die sich auf dem Rückweg von einem Termin in Aserbaidschan befand, erreichten sicher ihr Ziel. Im Folgenden eine Auflistung der Personen, die sich offenbar an Bord des Helikopters befanden.

Ebrahim Raisi, Präsident

Ebrahim Raisi, seit August 2021 Präsident des Irans, galt als erzkonservativer Hardliner. Als Wunschkandidat und Protegé des Religionsführers Ajatollah Ali Khamenei hatte er die Präsidentenwahl im Juni 2021 mit knapp 62 Prozent der Stimmen gewonnen. Der heute 63 Jahre alte Kleriker wurde damit offiziell Nachfolger des eher moderaten Hassan Rohani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte.

Der 1960 in Mashhad im Nordosten des Iran geborene Raisi gilt innerhalb des islamischen Systems als sehr einflussreich. Er pflegt auch ein enges Verhältnis zu Khamenei. Laut Verfassung ist Raisi Regierungschef, während die eigentliche Macht auf das Staatsoberhaupt Khamenei konzentriert ist, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat.

Raisi war über drei Jahrzehnte in der Justizbehörde tätig, 2019 wurde er zum Justizchef ernannt. Ihm wird nachgesagt, dass er in seiner früheren Funktion als Staatsanwalt für zahlreiche Verhaftungen und Hinrichtungen politischer Dissidenten verantwortlich gewesen sei. Im Herbst 2022 löste der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini massive Proteste im Iran aus. Die junge Frau starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. In der Folge demonstrierten landesweit Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

Archivbil von Ebrahim Raisi. APA / AFP / -

Hossein Amirabdollahian, Außenminister

Der verunglückte iranische Spitzendiplomat spielte eine wichtige Rolle bei der Verlagerung der iranischen Außenpolitik von der Bindung an den Westen zur Verbesserung der Beziehungen zu seinen regionalen Nachbarn. Amirabdollahian war als Außenminister seit Beginn des Gaza-Krieges verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt und hatte zahlreiche Reisen zu Verbündeten unternommen.

Archivild von Außenminister Hossein Amirabdollahian. APA / AFP / Angela Weiss

Der 60-Jährige war seit 1997 in verschiedenen Positionen im iranischen Außenministerium tätig, unter anderem als Botschafter in Bahrain und stellvertretender Außenminister für arabische und afrikanische Angelegenheiten. Raisi ernannte ihn 2021 zum Außenminister in seinem Kabinett.

Amirabdollahian trug dazu bei, die diplomatischen Beziehungen Irans zu Saudiarabien im Rahmen eines von China vermittelten Abkommens wiederherzustellen, und besuchte das Königreich 2023.

Malik Rahmati, Gouverneur der Provinz Ost-Aserbaidschan

Malek Rahmati wurde erst kürzlich vom iranischen Kabinett zum neuen Gouverneur der Provinz Ost-Aserbaidschan ernannt. Zuvor hatte er eine Reihe von Funktionen innerhalb des politischen Systems Irans übernommen. So war er etwa Leiter der iranischen Privatisierungsorganisation und stellvertretenden Direktor des AQR (Astan-e Qods-e Razavi) ernannt worden. Das ist eine Verwaltungsorganisation, die den Imam-Reza-Schrein in Maschhad betreut. Es ist die größte Stiftung sowie der größte Grundbesitzer des Irans. Ihr gehören mehrere Banken, Fabriken, Firmen, Hotels, Läden, Museen, Bibliotheken und weitere Institutionen.

Rahmati war außerdem Leiter der Razavi-Wirtschaftsorganisation, die in den späten 1990er Jahren gegründet wurde, um die finanziellen Ressourcen des AQR zu beschaffen, sowie Mitglied des Verwaltungsrats und stellvertretender Leiter der Kowsar-Wirtschaftsorganisation, die in vielen Wirtschaftsbereichen tätig ist, darunter Bergbau, Landwirtschaft und Gesundheitswesen.

Ayatollah Mohammad Ali Al-Hashem, Repräsentant des Obersten Iranischen Führers in der Provinz Ost-Aserbaidschan

Der Vertreter des Obersten Führers in der Provinz Ost-Aserbaidschan, der Imam in der Stadt Täbris, Mohammad Ali Al-Haschim, war ebenfalls unter den Opfern. Al-Hashim war außerdem Mitglied der Provinzkammer des Rates für Zweckmäßigkeit und Abgeordneter der Provinz im Expertenrat des Irans.

Vier weitere Namen werden genannt

Zu den weiteren Opfern des Hubschrauberabsturzes zählen laut dem arabischen Sender al-Djazeera Sardar Seyed Mehdi Mousavi, Chef von Raisis Sicherheitsteam und das dreiköpfige Besatzungsteam: Helikopterpilot Seyed Taher Mostafavi, Kopilot Mohsen Daryanush und Flugtechniker Behrouz Ghadimi. (Red.)