Die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei will die Auszahlung der Agrar- und Kohäsionsmittel an Reformauflagen knüpfen – ein europarechtlich heikles Unterfangen.

Brüssel. Am Donnerstag in zwei Wochen starten die Europawahlen – und pünktlich zum Auftakt der heißen Phase des Wahlkampfs hat sich Ursula von der Leyen erstmals inhaltlich in die Karten blicken lassen. Die Präsidentin der EU-Kommission, die mit einem Spitzenkandidaten-Ticket der Europäischen Volkspartei ausgestattet ist, benannte in einem Interview mit dem Brüsseler Leitmedium „Financial Times“ die Prioritäten ihrer zweiten Amtsperiode – sofern sie dafür von den EU-Wählern das Mandat und von den europäischen Staats- und Regierungschefs ihren Sanktus erhalten sollte.

Mehr lesen Die Nation zuerst oder Europa gemeinsam?

Standen bei der nun zu Ende gehenden Amtszeit der Brüsseler Behörde die Ökologisierung der europäischen Volkswirtschaften (Stichwort Grüner Deal) sowie Maßnahmen gegen Seuche, Inflation und Krieg auf der Agenda, will von der Leyen für 2024–2029 die Finanzierung der Union sicherstellen. Denn die Brüsseler Krisenfeuerwehr kommt angesichts der neuen Herausforderungen – etwa in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch im Subventionswettlauf gegen die USA und China – mit dem traditionellen Finanzplan kaum mehr zurecht. So hat der laufende Finanzrahmen 2021–2027 der EU ursprünglich als flexible Finanzreserve für unvorhergesehene Krisen lediglich neun Mrd. Euro vorgesehen – was sich nach Covid und Russlands Überfall auf die Ukraine als viel zu bescheiden herausgestellt hat. Immerhin ist es bei der Revision des mehrjährigen EU-Haushalts im Sommer 2023 gelungen, weitere 64 Mrd. Euro zur Krisenbekämpfung durch Umschichtung der Mittel freizubekommen. Doch nachhaltig sind derartige Ad-hoc-Aktionen nicht.