Wo Immobilien kaum mehr leistbar sind

Die Immobilienpreise in Österreich haben sich im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Clemens Fabry

Ein Blick auf einzelne Bezirke legt offen, wer die Gewinner und Verlierer der Zinswende sind. Dabei liegen Preisanstieg und Preiseinbruch mitunter nur wenige Kilometer auseinander.

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise für Wohnimmobilien in Österreich mehr als verdoppelt. Die Einkommen stiegen hingegen nur um rund 50 Prozent. Als dann auch noch die Zinsen anzogen, ging die Nachfrage im Wohnbau deutlich zurück. Somit brach die Neuvergabe von Wohnkrediten um die Hälfte ein. In diesem Umfeld ging auch die Bautätigkeit auf den niedrigsten Stand seit Langem zurück. Mittlerweile versucht die Politik mit dem „Wohnbaupaket“ die Lage zu entschärfen.

Angesichts dessen sind die Preise zwar gefallen, dies aber überraschend gering. Das Wohneigentum verbilligte sich seit dem Erreichen des Preisgipfels im Sommer 2022 lediglich um vier Prozent. Zum Vergleich: Allein in den beiden Jahren zuvor (2021 und 2022) stiegen die Immobilienpreise um 23 Prozent. Dabei gibt es regional starke Unterschiede. Mitunter liegen Gebiete mit Preisanstiegen und jene mit deutlichen Preisrückgängen nur wenige Kilometer auseinander. Wie kann das sein?