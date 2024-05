Die größte Freude einer Frau: Hausfrau!

Der dreifache Superbowl-Champion Harrison Butker erstaunt in den USA mit seiner Gattin: Deren Leben habe erst richtig begonnen, als sie seine Frau und Mutter seiner Kinder wurde. Sogar benediktinische Nonnen wagen daran zu zweifeln.

Auch benediktinische Nonnen haben einen Facebook-Account und eine feministische Ader, zumindest in den USA. Dort haben sich die Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica von einem Football-Star distanziert, der in einem von ihnen gegründeten College in Kansas eine Abschlussrede hielt, die selbst Wiener Teenager-Mädchen dazu bringt, eine Online-Petition für den Rausschmiss des dreifachen Superbowl-Champions der Kansas City Chiefs zu unterschreiben.

»Ich würde wetten, dass die Mehrheit von Euch sich nur darauf freut, zu heiraten und Kinder zu bekommen.« Harrison Butker Footballer

Was hat der arme Harrison Butker nur gesagt? Nun ja, doch so einiges. Der 28-jährige Vater zweier Kinder, seit 2018 mit seiner Isabelle verheiratet, machte aus seinem rechtskonservativen Herzen keine Mördergrube: „Teuflische Lügen“ sollen den Absolventinnen eingetrichtert worden sein, behauptete er. „Es mag sein, dass manche von Euch erfolgreiche Karrieren in der Welt machen werden.“ „Aber ich würde wetten, dass die Mehrheit von Euch sich nur darauf freut, zu heiraten und Kinder zu bekommen.“ Als bestes Beispiel dafür zauberte er gleich seine Frau aus dem Talar, das Gute liegt ja meist so nah: Deren Leben habe „erst mit ihrer Berufung als Gattin und Mutter wirklich begonnen“. Schön für Miss Isabelle. Das sei ihr unbenommen, Trad(itional) Wifes sind in den USA derzeit schwer angesagt. Deswegen muss der Gatte nicht gleich gefeuert werden. Er sprach sich bei der Gelegenheit auch gleich gegen Abtreibungen, künstliche Befruchtung, alles LGBTIQ+-Verdächtige und sonstiges wahrscheinlich ebenso „teuflische“ Zeug aus.

Die National Football League distanzierte sich mittlerweile von derlei Dubiositäten, ließ den Exorzismus aber aus, indem sie zu Recht darauf verwies, dass diese Aussagen Butkers Privatangelegenheit seien. Die Nonnen aber konnten sich selbst einen Kommentar zum Kommentar nicht verkneifen: Während sie sich seit Langem um Einigkeit bemühen, wolle Butker mit seinen Kommentaren sichtlich eine Teilung der Gesellschaft. Vor allem dass Hausfrau die höchste Berufung für eine Frau sein könne, besorge gerade sie, die doch ihr Leben Gott gewidmet hätten. (Vielleicht sieht Butker Nonnen aber sowieso als Hausfrauen Gottes an? Die Rede wäre wohl noch ausbaufähig.) Vor allem aber, so die Benediktinerinnen weiter in ihrem strahlenden Statement, habe ihre Gemeinschaft „junge Frauen und Männer nicht nur gelehrt, Hausfrauen und -männer in diesem limitierten Sinn zu sein, sondern sich selbst ein glaubenszentriertes, liebevolles Zuhause in ihrem Inneren zu schaffen, wo sie andere empfangen können wie sie Christus empfangen würden, um sich selbst zur besten Version ihrer selbst zu ermächtigen“. Eine Version, von der Herr Butker sicher noch ein wenig Staub wedeln könnte. Seine Frau hilft ihm sicher gerne dabei.