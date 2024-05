Die EU öffnet die Tür für die Ukraine

In Brüssel und Kiew setzt man darauf, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau am 25. Juni starten könnten - vor Ungarns EU-Ratsvorsitz.

Brüssel. Was vor mehr als einem Jahrzehnt auf dem Kiewer Hauptplatz Maidan mit der „Revolution der Würde“ gegen Korruption und russische Einflussnahme begann, könnte noch vor dem Sommer einen symbolischen Höhepunkt erleben: die europäischen Ambitionen der Ukraine dürften am oder um den 25. Juni mit der förmlichen Eröffnung von Beitrittsverhandlungen belohnt werden, berichtet das Nachrichtenmagazin „Politico“ am Dienstag unter Berufung auf mehrerer europäische Diplomaten.