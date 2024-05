Wechsel zur Linksfraktion überlegt? Schilling erhält SPÖ-Schützenhilfe

Die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling soll erwogen haben, nach ihrem Einzug ins EU-Parlament zur Linksfraktion zu wechseln. Sie habe ihr Leben lang „niemanden so sehr gehasst“ wie die Grünen. Schilling dementiert. Auch ein SPÖ-Sektionsvorsitzender erklärt, die Fraktionswechsel-Idee sei nicht von Schilling gekommen und „scherzhaft in den Raum gestellt“ worden.

Die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem ihr vorgeworfen wurde, es mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen, berichteten „Standard“ und „Spiegel“, dass die 23-Jährige gemeinsam mit mehreren Personen aus ihrem Umfeld Pläne angestellt haben soll, nach der Wahl die Grünen zu verlassen und sich stattdessen der Linksfraktion anzuschließen.

„Da ging es schon um Fragen, welche Parteien anderer Länder in der Linksfraktion vertreten sind und was das finanziell bedeuten würde“, wird eine namentlich nicht genannte Informantin in dem Bericht zitiert. „Diese Pläne wurden detailliert besprochen, unter anderem ging es um die Frage, wie viel Budget ihr dann für die Kampagnen bliebe, wenn sie die Grünen verlasse“, heißt es weiter. Außerdem zitiert der „Standard“ aus einem Chat vom Jänner 2024, in dem Schilling geschrieben haben soll, dass sie im Februar offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt werde: „Dann bin ich gewählt, und die Grünen können nichts mehr machen muhahha“.

Beteiligter widerspricht „Standard“-Bericht

Schilling selbst dementiert das. In einer Stellungnahme schreibt sie: Der sei „nicht richtig“. Sie habe „mit Freund:innen darüber gesprochen, was die Rahmenbedingungen meiner Kandidatur sein werden, dass ich die Kandidatur ohne Partei-Mitgliedschaft, mit möglichst viel Offenheit anlegen möchte und auch darüber, wie stark ich schon als Grüne Politikerin auftreten kann, soll oder muss. Dies war auch mehrfach Inhalt von Gesprächen mit der Grünen Parteispitze.“ Und weiter: „Der Vorhalt, ich hätte meinem sozialen Umfeld Erwägungen kommuniziert, dass ich mich nach erfolgter Wahl der Linksfraktion im Europaparlament anschließen könnte, ist falsch. Freund:innen, die in anderen Parteien organisiert sind, haben dies in den Raum gestellt. Ein solcher Schritt ist für mich absolut ausgeschlossen.“

Der Austria Presse Agentur (APA) wurde seitens der Grünen auch eine Stellungnahme einer angeblich an dem Gespräch beteiligten Person übermittelt: Gabriel Hofbauer-Unterrichter, ein SPÖ-Alsergrund-Sektionsvorsitzender, betonte, dass die Idee, nach der Wahl der Linksfraktion beizutreten, nicht von Schilling gekommen sei, sondern von anderen bei einem Gespräch im Freundeskreis „scherzhaft in den Raum gestellt“ worden sei. Schilling sei „in keiner Weise ernsthaft darauf eingestiegen“. Ihr Freundeskreis sei „sehr von der Wiener Linken geprägt“ gewesen, die einer Kandidatur bei den Grünen sehr kritisch gegenüber gestanden sei.

Seitens der Grünen wurde gegenüber der APA betont, dass ihres Wissens keine Chats oder andere Texte Schillings existierten, in denen die Linksfraktion-Idee vorkomme. Die vom „Standard“ zitierte Passage von Ende Jänner, am 24. Februar werde sie offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt, „dann bin ich gewählt, und die Grünen können nichts mehr machen muhahha“, stamme aus einem anderen Chat Schillings mit anderem Zusammenhang, ebenfalls aber mit einer Person aus dem SPÖ-Umfeld.

„Niemanden so gehasst“ wie die Grünen

Im Bericht des „Standard“ wird auch erwähnt, dass sie Ende November in einer Nachricht gemeint haben soll, dass sie ihr Leben lang „niemanden so sehr gehasst“ habe wie die Grünen. Dass Schilling der Parteipolitik kritisch gegenüberstand, ist jedenfalls kein Geheimnis.

In der Stellungnahme heißt es dazu: In den vergangenen Monaten habe Schillings ehemaliger Freundeskreis „sehr viel Druck“ auf sie ausgeübt, ihre Kandidatur zurückzuziehen. Schilling dementiere nicht, in Chats von Hass auf die Grünen geschrieben zu haben: „Ich hatte zu den Grünen sehr lange ein sehr kritisches Verhältnis, das sich aber in den letzten Jahren – und insbesondere durch die Annäherung im Rahmen meiner Kandidatur – stark verändert hat“, wird sie zitiert. (Red.)

