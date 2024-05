Reinrassig elektrisch – der neue Maserati Grecale Folgore

Der „Blitz“ ist ein Design-Schmuckstück mit einer gehörigen Portion E-Power.

Das erste elektrische SUV von Maserati trägt seinen Namen Folgore – deutsch: Blitz – nicht ohne Grund. Bereits die äußere Erscheinung unterstreicht die E-Power, die im Grecale Folgore steckt und erinnert an ein Rennpferd kurz vor dem Start. Der prominent in der Mitte des Frontgrills angebrachte Dreizack leitet fließend auf die elegante Silhouette des Kraftpakets über, die genauso harmonisch am Heck endet wie sie an der Front begann. Dabei erreicht das Fahrzeugdesign gemeinsam mit dem neuen Heckdiffusor einen optimalen Cx-Wert (Strömungswiderstandskoeffizienten), der die Windschlüpfrigkeit angibt. Zur optimalen Aerodynamik tragen auch die speziell entwickelten Räder bei.

Das selbstbewusste Design verkörpert Sportlichkeit und Eleganz, Innovation und Vielseitigkeit gepaart mit Luxus und Leistung. Ebenfalls auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich im Inneren eine Menge Platz verbirgt. Mit knapp unter fünf Metern Länge ist das E-SUV auch ideal für den Stadtverkehr.

Sportlich und kraftvoll durch E-Power

Die beiden Elektromotoren des Grecale Folgore liefern je 205 kW (278 PS) und bringen kraftvolle 410 kW bzw. 558 PS als kombinierte Maximalleistung an den Rädern auf die Straße. Die 105-kWh-Batterie mit 400-Volt-Technologie erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h und verleiht dem elektrischen Kraftpaket eine Reichweite von bis zu 501 Kilometern (lt. WLTP). Mittels CD-Ladung sind die Akkus des E-Maserati in nur 29 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent geladen. Für ein individuelles Fahrerlebnis stehen im Folgore vier Fahrmodi zur Verfügung: Max Range für größte Reichweite, GT, Sport und Offroad.

Der neue Maserati Grecale Folgore verfügt über eine elektrische Reichweite (WLTP) kombiniert von 431 bis 501 km. Beigestellt

Nachhaltigkeit im Innenraum

Maserati setzt nicht nur mit dem Elektroantrieb des Grecale Folgore auf Nachhaltigkeit, sondern auch im Innenraum wurde auf ökologische Verträglichkeit Wert gelegt: Es kommen innovative Materialien wie Econyl bei den elektrisch verstellbaren 14-Wege-Sportsitzen zum Einsatz, dessen einzigartige Optik durch Nylongarn aus Kunststoffabfällen – wie Fischernetzen aus dem Meer oder der Fischzucht, Stoffresten aus Fabriken und Teppichen – erzeugt wird. Das innovative Material, dem ein Laser sein Muster einbrennt, wird auch für den Dachhimmel und den Teppich verwendet.

Das gesamte Interieur wird geprägt durch das einzigartige Folgore-Muster am Armaturenbrett und der Innenverkleidung mit 3D-Haptik in der Farbe Carbon-Kupfer. Eine farbige Ambientbeleuchtung setzt den Passagierraum des Grecale Folgore ins richtige Licht, passend zur jeweiligen Stimmung.

Das topmoderne, kristallklare, optionale Head-up-Display zeigt die wichtigsten Fahrzeug- und Navigationsdaten sowie Sicherheitswarnungen auf Augenhöhe an, damit Sie den Blick nicht von der Straße abwenden müssen. Beigestellt

Luxus pur im Interieur

Selbstverständlich ist auch das Cockpit des E-SUV richtungsweisend und die berühmte Maserati-Uhr darf an prominenter Stelle an der Mittelkonsole nicht fehlen. Hinter dem Lenkrad ist das digitale Kombiinstrument stets im Blick und das kristallklare Head-up-Display zeigt die wichtigsten Fahrzeug- und Navigationsdaten und Sicherheitswarnungen auf Augenhöhe an. An der Mittelkonsole stechen gleich zwei Touchscreens zur Bedienung der unterschiedlichsten Funktionen ins Auge. Der obere Screen mit einer 12,3-Zoll-Diagonale dient zur Steuerung von Navigation, Medien, Fahrmodi, Fahrzeugeinstellungen und Apps – um nur einige zu nennen. Dieses Display kann mit dem konfigurierbaren Maserati Intelligent Assistant (MIA) mit Android Automotive OS bedient werden.

Das darunter befindliche 8,8-Zoll-Komfortdisplay versorgt den Fahrer mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, Wetterberichten oder der Verfügbarkeit von Parkplätzen am Zielort. Es dient zudem zur Steuerung der Beleuchtung, der Sitze, der Klimaanlage, der Uhr und anderer Einstellungen.

Der charakteristische Kühlergrill mit dem neuen Maserati-Dreizack ist breit und imposant, ohne überladen zu wirken. Das neu gestaltete ovale Logo auf der Motorhaube steht für die neue Ära von Maserati. Beigestellt

Zugang zu hunderttausenden Ladepunkten

Gemeinsam mit dem Grecale Folgore bietet Maserati ein „All Inclusive Angebot“ an, eine Lösung für das Laden daheim und an öffentlichen Ladepunkten. Inkludiert ist der Zugang zu einem der größten Ladenetze Europas mit rund 650.000 Ladepunkten, darunter etwa 90.000 schnelle und ultraschnelle Ladesäulen. Mit der Maserati Public Charge App lassen sich mit dem Smartphone Ladepunkte finden und Ladevorgänge verwalten. Käufer erhalten zusätzlich eine Wallbox für das Laden zu Hause, die zwischen drei und 22 kW liefert. Durch die Connected Services für Fahrzeugklimatisierung kann der Grecale Folgore während des Ladevorgangs vorgeheizt oder -gekühlt werden, ohne Batteriestrom zu verbrauchen. Mit an Bord ist die Funktion des automatischen Vorheizens der Batterie für effizientes und schnelles Laden, die Beibehaltung der Innenraumtemperatur beim Parken, das EV-Routing zur idealen Reiseroute und eine dynamische Reichweitenkarte.

