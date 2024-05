Mit 27 Millionen Euro Extrabudget soll der Anteil Österreichs, der unter Schutz steht, wachsen. In welchen Regionen aus Sicht des Artenschutzes der größte Aktionsbedarf besteht — und, woran manche Pläne scheitern.

Sie machen zwar nur knapp drei Prozent der Fläche Österreichs aus, trotzdem findet man dort 70 Prozent aller heimischen Arten: Die sechs heimischen Nationalparks sollen in ihrer Qualität gestärkt werden und erweitert werden, das sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag bei der Eröffnung des „Nationalpark-Campus“ neben dem Burgtheater in der Wiener Innenstadt — in dem vor allem Schülerinnen und Schüler die Parks auch in der Stadt kennenlernen sollen.

Außerhalb der Stadt sollen die Schutzflächen wachsen. Um bestehende Schutzgebiete (unterschiedlicher Kategorien, nicht nur Nationalparks) zu erweitern und neue zu schaffen, stehen heuer im Biodiversitätsfonds des Klimaschutzministeriums 27 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen besondere Naturräume und bedrohte Arten geschützt werden.