Die Energiewende kostet um ein Fünftel mehr

Um den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu schaffen, müssen Regierungen und Unternehmen bis 2050 zusätzlich 34 Billionen Dollar investieren, so eine Studie.

Will die Welt ihre Klimaziele erreichen, muss sie deutlich tiefer in die Tasche greifen, als bisher angenommen. Um den Übergang von fossilen Brennstoffen zu einer sauberen Energieversorgung bis 2050 zu schaffen, müssen die Regierungen und Unternehmen 34 Billionen US-Dollar zusätzlich ausgeben, so das Ergebnis des New Energy Outlook-Berichts von BloombergNEF. Damit werden um 19 Prozent mehr Kapital notwendig, als im Basisszenario der Analysten festgelegt wurden.