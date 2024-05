Österreichs Bildungssystem: Hohe Ausgaben für Mittelmaß

Österreich steckt viel Geld in das Bildungssystem – im internationalen Vergleich schneiden die Schüler aber nur leicht überdurchschnittlich ab. Am Arbeitsmarkt und beim Gehalt macht sich höhere Bildung deutlich bemerkbar.

Wien. Wie ist es um die Bildungssituation in Österreich bestellt? Was hat sich daran im Vergleich zur Vergangenheit geändert und mit welchen Erfolgs- und Gehaltschancen starten die Absolventen der einzelnen Schultypen auf dem Arbeitsmarkt? Um all diese Fragen zu beantworten, erhebt die Statistik Austria einmal im Jahr Daten und veröffentlicht sie unter dem Titel „Bildung in Zahlen“. Nun liegen die aktuellsten vor.

Bildungsstand steigt