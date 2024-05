Die EU sucht die Influencer-Impfung

Die Mitgliedstaaten erinnern die boomenden Branche der Influencer zart an ihre rechtlichen Pflichten – gegenüber den Konsumenten, allen voran den Kindern und Jugendlichen.

Influencer: auch in den Gängen und Pressesälen der Brüsseler EU-Institutionen begegnet man ihnen immer öfter. Allen voran die Europäische Kommission, aber auch das Europaparlament haben es sich in den Sinn gesetzt, die Jugend von Heute über diese digitalen Selbstdarsteller zu erreichen zu versuchen. Eine Parlamentsmitarbeiterin sagte mir zwar vor einiger Zeit, letztlich seien diese organisierten Brüssel-Besuche eher sinnlos, weil es den Influencern weniger darum gehe, das europäische Einigungswerk zu trivialisieren, sondern sich, sofern sie nicht gelangweilt durch ihre Instagram- und Tiktok-Feeds scrollen, ständig in Selfie-Positionen zu drapieren.