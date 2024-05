Ballo und Lienhart im ÖFB-Kader, A. Schlager und Alaba fehlen 

Auch Lindner, Wöber, Danso stehen im 29-Mann-Kader für die anstehenden Testspiele. Der Kader muss bis 7. Juni für die EM noch auf 26 Spieler reduziert werden.

Alexander Schlager steht nicht im Großkader für die Testspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz. Der Salzburg-Keeper, zuletzt Einsergoalie der ÖFB-Auswahl, schaffte es nach seiner Anfang Mai erlittenen Knieverletzung nicht in das 29-Mann-Aufgebot, das auch maßgeblich für die Erstellung des bis 7. Juni zu nominierenden 26-köpfigen Kaders für die EM ist. Dafür ist Thierno Ballo dabei.

Teamchef Ralf Rangnick nominierte auch den seit Monaten verletzt fehlenden Philipp Lienhart sowie Heinz Lindner. Der Goalie kehrt erstmals seit überstandener Hodenkrebserkrankung zurück. Maximilian Wöber und Kevin Danso, seit Wochen nicht mehr bei ihren Clubs im Einsatz, wurden ebenfalls berücksichtigt. Nicht zur Verfügung stehen David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic wegen Kreuzbandrissen. Alaba könnte die ÖFB-Auswahl bei der Endrunde in Deutschland als Mitglied des Trainerstabs unterstützen.

Die ÖFB-Internationalen absolvieren von 29. Mai bis 3. Juni in Trainingscamp in Windischgarsten, danach folgt ein mehrtägiger Wien-Aufenthalt und der Trip in die Schweiz. Am 12. Juni erfolgt die Anreise ins EURO-Basecamp in Berlin, das erste EM-Match steigt am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich.

Der Kader

Tor: Niklas Hedl (SK Rapid, 1 Länderspiel), Tobias Lawal (LASK, 0), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise/BEL, 36), Patrick Pentz (Bröndby IF/DEN, 5)

Abwehr: Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg, 2/0 Tore), Kevin Danso (RC Lens/FRA, 18/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER, 39/2), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER, 19/1), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05/GER, 11/0), Stefan Posch (FC Bologna/ITA, 30/1), Leopold Querfeld (SK Rapid, 1/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/NED, 10/1), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach/GER, 23/0)

Mittelfeld: Thierno Ballo (WAC, 0), Christoph Baumgartner (RB Leipzig/GER, 36/13), Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim/GER, 41/1), Marco Grüll (SK Rapid, 4/0), Florian Kainz (1. FC Köln/GER, 27/1), Konrad Laimer (Bayern München/GER, 34/4), Alexander Prass (Sturm Graz, 4/0), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/GER, 78/17), Romano Schmid (Werder Bremen/GER, 9/0), Matthias Seidl (SK Rapid, 3/0), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/GER, 22/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/GER, 10/0)

Angriff: Marko Arnautovic (Inter Mailand/ITA, 111/36), Maximilian Entrup (TSV Hartberg, 2/1), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/GER, 53/15), Andreas Weimann (West Bromwich Albion/ENG, 23/2)

Auf Abruf: Daniel Bachmann (Watford FC/ENG, 14), Cican Stankovic (AEK Athen/GRE, 4); Samson Baidoo (Red Bull Salzburg, 1/0), Marco Friedl (Werder Bremen/GER, 5/0); Muhammed Cham (Clermont Foot/FRA, 3/0), Christoph Lang (SK Rapid, 0), Dejan Ljubicic (1. FC Köln, 9/1), Manprit Sarkaria (Sturm Graz, 1/0), Kevin Stöger (VfL Bochum/GER, 0); Junior Adamu (SC Freiburg/GER, 6/0), Guido Burgstaller (SK Rapid, 26/2), Benedikt Pichler (Holstein Kiel/GER, 0)