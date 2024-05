Russisches Kriegsschiff auf Krim zerstört

Die Ukaine erklärt, in der Nacht zum 19. Mai in Sewastopol - auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim - ein russisches Raketenschiff des Projekts 22800 Tsiklon getroffen zu haben. Russland hat sich noch nicht dazu geäußert.

Das letzte mit Marschflugkörpern bewaffnete russische Kriegsschiff, das auf der Krim stationiert war, ist nach ukrainischen Angaben bei einem Angriff am Wochenende zerstört worden. Die ukrainischen Verteidigungskräfte hätten in der Nacht zum 19. Mai in Sewastopol - auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim - ein russisches Raketenschiff des Projekts 22800 Tsiklon getroffen, teilte das ukrainische Militär am Dienstag mit.

Die ukrainische Marine schrieb auf X, das Schiff sei zerstört worden. Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor. Die Informationen konnten von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig geprüft werden. (APA/Reuters)