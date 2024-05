Ein kleiner Tornado fegte durch Graz

Unwetter brachten Überschwemmungen im Raum Leoben und Voitsberg. Heftige Gewitter verlagern sich weiter in den Norden Österreichs.

Ein kleiner Tornado in Graz und große Regenmengen in vielen Bezirken der Steiermark sind Dienstagabend die Folgen einer Störungszone gewesen, die sich aus dem Süden Richtung Österreich bewegt hat. Geosphere Austria warnte auf der Online-Präsenz vor teils kräftigen Gewittern, die sich weiter nach Norden verlagern, „strichweise können große Regenmengen in kurzer Zeit fallen“, hieß es.

Die „Kleine Zeitung“ berichtete online von Überschwemmungen im Raum Leoben und Voitsberg, wo auch Alexander Podesser, Leiter der Geopshere Steiermark den Grazer Tornado bestätigte, „allerdings ein kleiner“. Die zweithöchste Gewitterwarnung wurde von Geosphere Austria vorerst jedenfalls für östlich gelegene Teile der Steiermark und kleinere Gebiete im Nordwesten Niederösterreichs ausgesprochen. (APA)