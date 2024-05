Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israel verwirft offenbar Pläne zu Großoffensive in Rafah: Israel hat sein umstrittenes militärisches Vorgehen in Rafah im Süden des Gazastreifens offenbar an die Forderungen der verbündeten USA nach begrenzten Einsätzen angepasst. „Man kann durchaus sagen, dass die Israelis ihre Pläne aktualisiert haben. Sie haben viele der Bedenken, die wir geäußert haben, berücksichtigt“, zitierte die Zeitung „Times of Israel“ in der Nacht auf Mittwoch einen ranghohen Beamten der US-Regierung. Mehr dazu

Benko wird im U-Ausschuss befragt: Vierter Anlauf: Auf der Ladungsliste des rot-blauen U-Ausschusses zur Covid-Finanzierungsagentur steht heute (abermals) ein prominenter Name. Der Signa-Gründer und Pleitier René Benko soll aussagen. Die „Presse“ berichtet ab 10 Uhr live aus dem Parlament. Mehr dazu

SPÖ-Schützenhilfe für Schilling: Es kusieren neue Vorwürfe gegen die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Diese dementiert und erhält nun Schützenhilfe: Gabriel Hofbauer-Unterrichter, ein SPÖ-Alsergrund-Sektionsvorsitzender, betont, dass die Idee, nach der Wahl der Linksfraktion beizutreten, nicht von Schilling gekommen sei, sondern von anderen bei einem Gespräch im Freundeskreis „scherzhaft in den Raum gestellt“ worden sei. Mehr dazu

Das „muhahha“ der Lena Schilling bringt die Grünen in die Doppelmühle: Egal, ob die Partei nun weiterhin ihre Listenerste unterstützt oder nicht: Die Grünen haben in allen Szenarien ein Problem, schreibt Philipp Aichinger in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über das Märchen einer Tochter der Kaiserin Elisabeth. Mehr dazu