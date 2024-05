Straßenbahn fährt in Linz an Samstagen ab September gratis

Der Probebetrieb startet im September und soll zur Belebung der Innenstadt beitragen, wie SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger hofft. FPÖ und ÖVP ist dies zu wenig.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) will im September mit einem Probebetrieb von Gratis-Straßenbahnfahrten an Samstagen in der City starten. Der Handel erhofft sich damit eine Attraktivierung der Innenstadt. So spricht der Werbe- und Marketingverein Linzer City Ring von einem möglichen Anreiz für Kunden, in Linz einkaufen zu gehen. Diesen Donnerstag wird die Belebung der Innenstadt auch Thema einer Aktuellen Stunde im Gemeinderat. Die FPÖ hatte sie beantragt.

Das Projekt „Free Ride Samstag“ wolle das Wirtschaftsressort, das Luger betreut, gemeinsam mit dem City Ring sowie den Linz Linien umsetzen, meinte der Bürgermeister zu Pfingsten in der „Kronen Zeitung“. Zwischen Hauptbahnhof und der Haltestelle Biegung in Linz-Urfahr soll ab September bis vorerst Jahresende immer samstags die Fahrt mit der Bim kostenlos sein. Dann werde man schauen, ob die Gratis-Bim positive Auswirkungen auf die Belebung der Innenstadt habe, hieß es aus dem Bürgermeisterbüro.

„Es braucht mehr“

FPÖ und ÖVP begrüßten in einer Reaktion den „Free Ride Samstag“ generell. Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) bezweifelt aber, dass diese „kostenlose Kurzstreckenfahrt überhaupt eine Frequenz-Erhöhung bringen würde. Dafür braucht es mehr.“ Er regt einen Vergleich mit Salzburg an. Die Stadt habe in Kooperation mit dem Salzburger Verkehrsverbund und dem Verkehrsressort des Landes „benzinfreie Tage“ an fünf Samstagen im Sommer eingeführt. 2023 seien zu den Aktionstagen über 100.000 Salzburger mehr als üblich mit den Öffis unterwegs gewesen.

In Graz wiederum fährt seit Jahren die sogenannte Altstadtbim sogar täglich gratis durch die Innenstadt. Zwischen Hauptplatz und Jakominiplatz - plus je Straßenbahnlinie einer weiteren Station von beiden Plätzen - braucht man keinen Fahrschein. Jede Haltestelle im Freifahrtbereich ist mit dem Aufkleber „Altstadtbim“ gekennzeichnet.

„Alles ausprobieren, was möglich ist“

Ginge es nach Stadtrat Michael Raml (FPÖ) sollten die samstäglichen Linzer Freifahrten für alle Straßenbahnlinien im gesamten Stadtgebiet gelten und die nördlichen und südlichen Stadtteile einbinden. Gleichzeitig müsse aber verhindert werden, dass die Linzer kostenlos mit der Bim in Einkaufszentren direkt vor den Toren der Stadt auspendeln.

City Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner erhofft sich von der Freifahrt mehr Kundenfrequenz und spricht von einem „ersten Schritt“. Nachdem die Innenstadtgeschäfte nicht mit Gratis-Parkplätzen wie die Shoppingzentren punkten können, sei dies ein Ansatz. Man sollte „alles ausprobieren, was möglich ist“, um Passanten in die Stadt zu holen. (APA)