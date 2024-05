Ein neues Regierungsdokument spricht davon, dass die Grenzen aus der Sowjetzeit „nicht mehr der geografischen Lage“ entsprechen würden. Finnland protestiert. Moskau spricht von notwendigen Schritte zur „Gewährleistung unserer Sicherheit“.

Während das russische Militär im südlichen Militärbezirk mit Übungen begonnen hat, die den Abschuss von Atomwaffen simulieren sollen, plant Moskau offenbar eine weitere Konfrontation in der Ostsee.

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, will Russland seine territorialen Gewässer in der Ostsee zu seinen Gunsten vergrößern. Einem jüngst veröffentlichten Regierungsdokument ist zu entnehmen, dass Russland eine Verschiebung der Seegrenzen erwirken will. Ob Moskau den Schritt international abgesprochen hat, war vorerst unklar. Russland will laut dem Dokument seine territorialen Gewässer vor der russischen Exklave Kaliningrad und im Finnischen Meeresbusen ausdehnen.

Es geht dabei unter anderem um einen veränderten Verlauf seiner Territorialgewässer entlang mehrerer kleiner, der Küstenlinie vorgelagerter Inseln. In seinem Küstenmeer (höchstens zwölf Seemeilen breiter Streifen, der an das Staatsgebiet angrenzt) übt ein Staat volle Souveränitätsrechte aus. Vor allem Finnland und Litauen wären von den Veränderungen betroffen.

Grenzen seien nicht mehr gültig

Die in der Sowjetzeit vermessenen Grenzen „entsprechen nicht mehr in vollem Ausmaß der gegenwärtigen geografischen Lage“, heißt es in dem Dokument. Die Messungen aus dem Jahr 1985 seien aus heutiger Sicht nicht exakt. Die Autoren des Dokuments schlagen vor, die damals ausgemessenen Seegrenzen als nicht mehr gültig anzusehen.

Die finnische Außenministerin Elina Valtonen rief in einer ersten Reaktion Moskau auf, sich an die Konventionen der Vereinten Nationen und an Internationales Seerecht zu halten. Finnland ist Mitglied der Nato. Weitere Ostsee-Anrainer sind Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Deutschland und Dänemark. Allesamt gehören dem westlichen Verteidigungsbündnis an.

Kreml rechtfertigt Pläne des Verteidigungsministeriums

Auch der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, Micael Bydén, hatte jüngst vor den russischen Machtambitionen in der Ostsee gewarnt. Bydén warnte insbesondere vor Putins Plänen mit der schwedischen Ostseeinsel Gotland. „Ich bin sicher, dass Putin sogar beide Augen auf Gotland geworfen hat. Putins Ziel ist es, die Kontrolle über die Ostsee zu erlangen“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Der Kreml erklärte in einer ersten Stellungnahme, die aus dem Verteidigungsministerium stammenden Pläne hätten keinen politischen Hintergrund. „Hier gibt es nichts Politisches, obwohl sich die politische Lage seit damals ernsthaft verändert hat. Sie sehen, wie sehr die Anspannung, das Niveau der Konfrontation insbesondere in der Ostsee eskaliert. Dies erfordert von unseren zuständigen Stellen entsprechende Schritte zur Gewährleistung unserer Sicherheit“, so Wladimir Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Zur Kommentierung der in dem Dokument genannten Details sei er „nicht kompetent“, sagte Peskow und verwies auf die Experten im Verteidigungsministerium. Zuvor hatte eine anonyme Quelle gegenüber Journalisten die russischen Pläne dementiert.

„Neutralisierung“ Osteuropas

Der Kreml sieht sich vom westlichen Verteidigungsbündnis Nato bedroht und rechtfertigt auch seinen Überfall auf die Ukraine mit der notwendigen Schaffung eines „neutralen“ Gebiets in Osteuropa, damit seine Sicherheitsinteressen an seiner Westgrenze gewahrt blieben.

Die neue Eskalation in der Ostsee dürfte einen ähnlichen Hintergrund haben. In den vergangenen Jahren hat der Kreml seine Exklave Kaliningrad militärisch hochgerüstet; immer wieder kommt es in der Ostsee und im darüberliegenden Luftraum zu militärischen Zwischenfällen.