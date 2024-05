Alles neu durch künstliche Intelligenz?

Wolf: Der AI Act löst im Arbeitsrecht derzeit keinen unmittelbaren Handlungsbedarf aus. Dieser besteht bereits allein aufgrund des Einsatzes von Informationstechnologie, der an sich die Einhaltung der DSGVO verlangt. Über weite Strecken ist der Einsatz von KI in der Arbeitswelt unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten schlicht nicht möglich. In der Praxis sehen wir unabhängig von rechtlichen Problemen zudem eine gewisse Skepsis gegenüber dem Einsatz von KI in HR-Angelegenheiten. Grund ist aber weniger die Ablehnung moderner KI-Technologie, sondern vielmehr der Aufwand für die Implementierung im Unternehmen. Denn der Mehrwert der KI steht und fällt mit der Qualität der zugrunde liegenden Daten. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn nicht die richtigen Daten eingepflegt werden, nützt die beste KI nichts. Und gerade die Aufarbeitung der Datensätze bereitet in der Praxis oftmals Schwierigkeiten und kann sich als langwieriges HR-Projekt herausstellen. Das zeigt sich abseits von KI bereits bei der Umstellung von Zeitwirtschafts- und Lohnverrechnungsprogrammen, wo der Digitalisierungsdruck auch aus rechtlicher Sicht zunimmt.