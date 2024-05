Neue Front gegen den Lobau-Tunnel

Die Stadt instrumentalisiere den Wohnbau für umstrittene Straßenprojekte, kritisieren Bauträger und Umweltschützer.

„Urban und autofrei“, so wird das Wohnen im Oberen Hausfeld beworben. In dem Stadtentwicklungsgebiet in der Donaustadt sollen 3600 Wohnungen entstehen. Eingebettet zwischen bald zwei U-Bahnstationen und einem großen Bildungscampus, in der Mitte ein großer Park, direkt an der Stadtstraße – das Obere Hausfeld soll für zukünftige Bewohner keine Wünsche offen lassen.

Doch das Projekt stockt. Und Schuld daran ist die Stadt – und der Lobautunnel. Dieser Meinung ist jedenfalls die eher ungewöhnliche Koalition aus Umweltschützern, Bürgerinitiative und der mit 1300 Wohnungen größte an dem Projekt beteiligte Bauträger, die Kallco Development GmbH.