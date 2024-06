„Ich möchte nicht meine Ideen auf der Bühne sehen“

Nicolas Stemann: Kennengelernt haben wir uns während unseres Studiums bei meinem ersten Studienprojekt. Da habe ich das erste Mal so etwas wie Regie geführt. Das Regieinstitut war in den Zeisehallen in Hamburg (Anm.: ehemaliges Gelände der Schiffsbaufabrik Zeise), und da gab es so einen langen Industriegang, der mich als Raum sehr fasziniert hat. Ich habe viele Sachen in den Gang gehängt, auch Tücher, die von oben herunterfallen konnten. Ich dachte: „Das ist Theater, dass man genau solche Bühneneffekte hat.“ Später kam Katrin dazu – sie war bei dem Projekt für das Licht zuständig – und sagte: „Lass doch dein Bühnenbildgedöns und diese ganzen Tücher weg, erst dann kommt der Raum so richtig zur Geltung.“ Das habe ich gemacht, weil mir ihr Hinweis total eingeleuchtet hat. Wir haben also gleich bei unserer ersten Begegnung begonnen, nach etwas Realem im Theater zu suchen, und nicht nach etwas bloß Dekorativem. Später haben wir viele Projekte in der Freien Szene zusammen gemacht, auch mein Diplomstück 1997, „Die Möwe“ am Kamp-nagel, einem Theater in Hamburg. Mit diesem Stück waren wir an den verschiedensten Orten in ganz Europa und auch bei Festivals. Seit damals führen wir so etwas wie eine Arbeitsehe.