„Man muss die Geschichte, die man erzählen möchte, erst erfinden“

Indem ich mich in jeder Szene entscheide, was echt ist und was fiktiv. In feiner, detaillierter, pingeliger Arbeit schaue ich mir an, was direkt mit Hoffmanns Leben zusammenhängt und was Teil seines „Werks“ sein soll. Ich meine damit nicht, dass ich das für einen Akt so und für den anderen so entscheide – sondern innerhalb jeder Szene Satz für Satz. Und wenn man das auf diese Art angeht, wird es spannend: Dann machen plötzlich die Entsprechungen zwischen den Akten viel Sinn. Beispielsweise kommt der Schlüssel, der schon am Anfang in der „realen“ Rahmenhandlung da ist, im Giulietta-Akt zurück. Und auch die Puppe Olympia wird mit einem solchen aufgezogen. Leben und Werk mischen sich immer wieder – wie im echten Leben auch. Aber ich versuche, alles lesbar zu machen, was ich für wichtig halte.