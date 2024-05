Mann gab sich in Wien als Polizist aus und wollte Auto filzen

Ein Mann, offenbar unter Drogeneinfluss, stoppte ein Auto, zog eine Softair-Pistole und wollte den Wagen durchsuchen. Die Insassen überwältigten ihn.

Ein 35-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Dienstag offenbar im Zustand heftiger Berauschung in Wien-Penzing als Polizist ausgegeben und einen Wagen gestoppt.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger stellte sich der serbische Staatsbürger um 2.40 Uhr in der Kefergasse einem Wagen in den Weg und zog eine Softair-Pistole. Damit wollte er die beiden Insassen des Wagens nötigen, die Durchsuchung des Autos zu dulden. Die Opfer forderten ihn auf, einen Dienstausweis herzuzeigen.

Auto-Insassen wurden skeptisch

Der 35-Jährige verweigerte dies, zudem benahm er sich ausnehmend auffällig. Daraus schlossen die beiden Männer im Wageninneren, dass es sich nicht um einen echten Beamten handelt, stiegen aus dem Auto aus, überwältigten und fixierten ihn, bis die - echten - Polizisten eintrafen. Diese durchsuchten dann den auch augenscheinlich beeinträchtigten 35-Jährigen und fanden eine kleine Menge Crystal Meth, die Softair-Pistole, ein Butterfly-Messer und eine Polizeiweste.

Der Mann wurde wegen Verdachts der schweren Nötigung, Amtsanmaßung und wegen Drogenbesitzes festgenommen. Zu seiner Motivation befragt, gab der 35-Jährige an, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. (APA)