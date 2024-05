Treten Tornados jetzt immer öfter auf?

In Graz kam es am Dienstag zu einem Tornado. Wie gefährlich ist das? Muss man nun öfter mit einem Tornado rechnen — und wo in Österreich treten diese besonders auf?

Die Bilder aus Graz, die am Dienstag fast live via Social Media die Runde gemacht haben, sind spektakulär: Ein Luftwirbel, der sich plötzlich aus den Wolken bis zum Boden formt und über den Westen der Stadt zieht.

Gebildet haben dürfte sich der Tornado in der Nähe des Bahnhofes, nach ein paar Minuten war es wieder vorbei. Laut Geosphere Austria war es nur ein kleiner Tornado, auf der Skala von F0 bis F13 eher auf dem untersten Level einzuordnen. Wie stark genau er war, das wird nun anhand von Bildmaterial und Schäden, darunter abgedeckte Dächer und entwurzelte Bäume, festgestellt.