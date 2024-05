Kärntner Tauchscooter-Firma Scubajet ist insolvent

Die Überschuldung betrage 2,6 Millionen Euro. Zwölf Dienstnehmer sind betroffen. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens soll ein Sanierungsplan eingebracht werden.

Das Kärntner Startup-Unternehmen Scubajet, das portable E-Antriebe für Wassersportgeräte entwickelt hat, ist insolvent. Aktiva in Höhe von 1,6 Millionen Euro stehen Passiva von 4,2 Millionen Euro gegenüber, die Überschuldung beträgt also 2,6 Millionen Euro, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zwölf Dienstnehmer sind betroffen.

Das in Klagenfurt angesiedelte Unternehmen hatte sich auf den Vertrieb und die Entwicklung von Motoren und Wassersportzubehör spezialisiert. Laut Eigenbeschreibung stellte man die „weltweit kleinsten und vielseitigsten Wassersysteme zum Tauchen, Schnorcheln, Schwimmen und Kajakfahren“ her. In die Entwicklung der Produkte seien bereits „erhebliche finanzielle Investitionen“ geflossen, um sie marktfähig zu machen. Aber: „Ein Marktdurchbruch wurde bis heute nicht erreicht“, hieß es von dem Unternehmen.

Für die Entwicklung einer neuen Produktserie seien nun weitere Investitionen nötig, hinzu kamen weitere Faktoren, wie die Corona-Krise und dass Bauteile teilweise nicht verfügbar waren. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens soll nun mit Hilfe eines Investors eine Entschuldung des Unternehmens erfolgen, ein Sanierungsplan soll eingebracht werden. (APA)