Thomas Kramar erhielt Preis für Wissenschaftsjournalismus

Der „Presse“-Redakteur erhielt die Auszeichnung für seinen Artikel zur Attosekunde anlässlich der Verkündung des Gewinners des Physiknobelpreises.

„Minimale Zeit“, in journalistischen Größenordnungen gedacht, hat ein Redaktionsmitglied, wenn an einem frühen Nachmittag die Eilt-Meldung aus Stockholm eintrifft, wer den diesjährigen Physiknobelpreis erhalten wird. Da heißt es dann: schnell in Erinnerung rufen, schnell recherchieren, noch schneller schreiben – und das trotz allem so, dass ein breites Publikum komplexe Forschungsergebnisse korrekt und doch gut verständlich nachvollziehen kann.

Thomas Kramar hat diese Gabe, die gute Wissenschaftsjournalisten auszeichnet. Er hat es oft genug unter Beweis gestellt, auch bei seinem Artikel „Minimale Zeit: Wofür Ferenc Krausz den Nobelpreis erhielt“ vom 3. Oktober des Vorjahres. Für dieses publizistische Kabinettstück über das Gebiet der Attosekundenphysik, die extrem kurze Prozesse erforscht, hat der Vielseitige aus dem „Presse“-Feuilleton am Dienstagabend den Preis für Wissenschaftsjournalismus erhalten, den der VÖZ (Verband Österreichischer Zeitungen) jedes Jahr vergibt. Die Preisverleihung fand im Bildungsministerium statt, unter Anwesenheit von Bildungsminister Martin Polaschek, der den Ehrenschutz übernommen hat, und VÖZ-Präsident Markus Mair.

Talk mit Karmasin

Die Jury wurde geleitet vom Medienwissenschaftler Matthias Karmasin, der die Preisträger statt der üblichen Laudationes in ein launiges Gespräch verwickelte, bei dem sich Kramar gegen zu viel Pathos aussprach.

Als Journalist prämiert wurde auch Nikolaus Täuber von der APA für eine Reportage über Österreichs schrumpfende Gletscher. Zwei Auszeichnungen gingen an Medienforscher: ein Förderpreis an Andreas Riedl für seine Dissertation über die Qualität von Nachrichten, ein Nachwuchspreis an Anna Bürkl für ihre Masterarbeit über Qualität im Online-Journalismus. Wir gratulieren! (gau)