Chancen trotz Konjunkturschwäche?

Europas Wirtschaft schwächelt, während China den Markt mit Billigprodukten für die Energiewende flutet. Fondsmanager Vincent Durel setzt auf Nachhaltigkeit – und geht selektiv vor.

Wien. So richtig kommt das Wachstum in der Eurozone noch nicht in die Gänge. Während die Wirtschaft in den USA laut Schätzungen des Internationalen Währungsfonds heuer um gut 2,7 Prozent wachsen dürfte, wird das Plus für die Eurozone auf 0,8 Prozent geschätzt.

Doch woran liegt das? Vincent Durel, Fondsmanager des Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund, nennt im „Presse“-Gespräch mehrere Gründe, unter anderem die höheren Energiepreise im Vergleich zu jenen in den USA. Zwar haben die Öl- und Gaspreise, die seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs massiv gestiegen sind, inzwischen wieder korrigiert. Doch Strom notiert etwa im Industrieland Deutschland immer noch über dem Niveau von 2021.