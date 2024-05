Britischer Premier Sunak überrascht mit riskantem Neuwahl-Manöver

Großbritannien wählt am 4. Juli. Das Vorziehen des Urnengangs ist gewagt. In Westminster ist man sich einig, dass die Tory-Jahre bald vorbei sein werden.

London. Die Ansprache war für 17 Uhr Ortszeit angekündigt, aber das englische Wetter sorgte für eine kleine Verzögerung – auf keinen Fall wollte der Premierminister in einem so wichtigen Moment im strömenden Regen dastehen. Als sich die Wolken kurzzeitig zu verziehen schienen, trat Rishi Sunak ans Podium vor der 10 Downing Street und kündigte an, dass am 4. Juli Neuwahlen stattfinden werden. „Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Großbritannien über seine Zukunft entscheidet“, sagte er.