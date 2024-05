Im Land der Flüsse und des Weins

Rad, Wein und Wellness – ganz Nahe in Rheinland-Pfalz.

Das beschauliche Rheinland-Pfalz im Südwesten Deutschlands ist das Bundesland der Flüsse und des Weins: Der große Vater Rhein gibt dem Land seinen Namen und berühmte Wasserwege wie die Mosel oder die Ahr sind in der Welt der Sommeliers und Connaisseure nicht mehr nur Geheimtipps. Diesen Ruf beansprucht stattdessen ein verschlungenes Tal zwischen Hunsrück und Pfalz für sich, durch das ein kleiner Nebenfluss des Rheins fließt – die Nahe. Was diese Region insbesondere rund um die Kurstadt Bad Kreuznach so einzigartig macht, ist die fast schon mühelose Vereinigung von hervorragendem Weingenuss, entspannender Wellness und reinem Radspaß in spektakulärer Naturkulisse!

Etappenziele

Die perfekte Möglichkeit, all dies auf einer Tour zu erleben, bietet der Nahe-Radweg auf seiner letzten Etappe von Bad Kreuznach bis zur Flussmündung in Bingen. Schon vor der Radtour kommt in der Kurstadt mit Bäderhaus, Salzgrotten und dem riesigen Freiluftinhalatorium im Salinental die Erholung nicht zu kurz. Und der erste kulturelle Hingucker wartet dann bereits am Startpunkt, wo man sich am Flussufer unweit der Brückenhäuser von Bad Kreuznach auf das Rad schwingt; trotz der waghalsigen Kons­truktion auf einem Pfeiler über dem Wasser halten die Gebäude bereits seit dem 16. Jahrhundert sämtlichem Wind und Wetter stand!

Pause während der Radtour in Bad Kreuznach. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Von Bad Kreuznach aus geht es auf der knapp 30 Kilometer langen Etappe erst einmal gegen den Strom, denn es gilt, bei Bad Münster am Stein-Ebernburg zwei kolossale Landmarken zu bewundern: Zuerst passiert man die Burgruine Rheingrafenstein, dessen gleichnamige, 136 Meter hohe Felsformation kerzengerade in den Fluss abfällt. Fährt man dann noch ein kleines Stück weiter, taucht gegenüber der weithin sichtbaren Ebernburg der mächtige Rotenfels auf, Deutschlands höchste Steilwand nördlich der Alpen! Ganze 200 Meter türmt sich das rötlich schimmernde Massiv auf; zu seinen Füßen befindet sich mit der Traiser Bastei obendrein eine der interessantesten Weinlagen der gesamten Region. Nun geht es jedoch zurück durch das Salinental nach Bad Kreuznach, wo man sich bei einem Besuch in der örtlichen Vinothek von der Qualität der hiesigen Tropfen überzeugen kann.

Spazieren entlang des Kurmittelhauses von Bad Münster am Stein. Florian Trykowski/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Kulinarische Auszeit

Denn die Besonderheit der Naheweine liegt in den abwechslungsreichen Terroirs des Flusstals; über 180 Bodenvarianten machen auf kleinstem Raum diese einzigartige geschmackliche Vielfalt aus. Wird der Weingenuss dann bei einer gemütlichen Mittagspause mit kulinarischen Spezialitäten aus frischen Zutaten der Region kombiniert, ergibt sich ein wahres Feuerwerk der Gaumenfreuden! Gut gestärkt vergeht die weitere Fahrt entlang des unteren Laufes der Nahe beinahe wie im Flug, und ehe man es sich versieht, ist man auch schon in Bingen am Rhein angekommen. Von der Nahemündung aus erhascht man einen ersten Blick auf den Binger Mäuseturm mitten im Wasser sowie die Burgruine Ehrenfels am gegenüberliegenden Ufer – und bekommt vielleicht ein erstes Gefühl dafür, dass man hier am Tor zum Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal angekommen ist.