Kärntner wegen sexueller Handlungen in Video-Chat erpresst

Der Täter gab sich online als Frau aus. Er überredete den Mann zu den Handlungen im Video-Chat und erpresste ihn daraufhin mit mehreren tausend Euro.

Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist am Dienstag Opfer eines Erpressers geworden. Über eine Social Media-Plattform gab sich ein bisher unbekannter Täter als gut aussende Frau aus und nahm mit dem 35-Jährigen Kontakt auf. Im Laufe einer Unterhaltung überredete er den Kärntner zu sexuellen Handlungen vor laufender Videokamera. Später behauptete der Täter alles aufgezeichnet zu haben und erpresste den Mann, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.

Der Täter forderte mehrere tausend Euro, andernfalls würde er das Video in sozialen Medien veröffentlichen. Der Kärntner überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag. Nachdem der Täter weitere Überweisungen forderte, erstattete der 35-Jährige Anzeige bei der Polizei. (APA)