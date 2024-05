Die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling soll laut Medienberichten einen Wechsel zur Linksfraktion im EU-Parlament überlegt haben. In dem Chat, der zur Untermauerung des Vorwurfs zitiert wurde, kam dieses Thema dem „Falter“ zufolge aber nicht vor.

Sie habe die Grünen gehasst und einen Wechsel zur Linksfraktion im EU-Parlament überlegt: So lauten die neuesten Vorwürfe gegen die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. „Standard“ und „Spiegel“ berichteten am Dienstag über zwei entsprechende Chatnachrichten Schillings. „Ich hab niemanden so sehr gehasst wie die Grünen mein Leben lang”, heißt es in der einen - „dann bin ich gewählt und die Grünen können nichts mehr machen muhahha“, in der anderen. Letztere habe sich auf den Plan bezogen, die Grünen nach der EU-Wahl zu verlassen, heißt es in den Berichten. Nun hat der „Falter“ den Verlauf der Chats vor und nach diesen Zitaten veröffentlicht.

Der Satz über „Hass“ auf die Grünen fiel demnach in einer Unterhaltung mit der Aktivistin Veronika Bohrn Mena, damals noch eine Freundin Schillings. Laut „Falter“ tauschten sich die beiden immer wieder über die Vor- und Nachteile des Gangs in eine Partei aus. Bohrn Mena habe ihre Freundin immer wieder davor gewarnt. Schilling habe zunächst geschwankt, sich ab dem Entschluss zu ihrer Kandidatur aber begeistert gezeigt und auch betont, dass sie sich in der KPÖ und „unserem Flohzirkus“ (Aktivisten-Szene) nicht mehr wohlfühle. Bohrn Mena soll sich Schilling schließlich als Beraterin angeboten haben.

Bohrn Mena: „Du musst die Leute aushalten“

Den Chat, der Schilling nun zum Vorwurf gemacht wird, zitiert der „Falter“ so:



Bohrn Mena: „Siehst Du dich als Grüne?“



Schilling: „Nein, ehrlich gesagt, aber vielleicht kann ich das lernen. Ich hab niemanden so sehr gehasst wie die Grünen mein Leben lang.”



Bohrn-Mena: „Naja, was heisst lernen, Du musst die Leute aushalten und dich anpassen. Die anderen verteidigen, wenn notwendig und die Entscheidungen mittragen. Und dem Imagewandel nehmen können. Von der Aktivistin zum Establishment. Also dein Selbstverständnis muss sich dann vor allem ändern.“



Schilling: „Ja, dabei hängt es noch bei mir.“



Bohrn-Mena: „Das Risiko ist soooo hoch“, „Aber Du wirst dort alleine sein“, „Du könntest Dir was eigenes aufbauen statt dein ganzes Kapital in eine Partei zu hauen, die du hasst“.

Schilling: „Muhahha zeigt Nicht-Ernsthaftigkeit“

Schilling selbst erklärte am Mittwoch zu dem Chat, dass sie früher kritisch gegenüber den Grünen eingestellt gewesen sei und auch kein Geheimnis daraus gemacht habe. Die „Muhahha“-Nachricht begründete sie damit, dass sie nicht sicher gewesen sei, ob sie bei den Grünen ihre gewagteren Positionen – wie ein Verbot von Privatjets – vertreten könne. Der Chat habe sich darauf bezogen, dass sie als gesetzte Spitzenkandidatin diese wieder „laut“ äußern könnte. Außerdem sollte „das muhahha die Nicht-Ernsthaftigkeit dieser Nachricht zeigen.“

De Verlauf dieses Chats - ebenfalls mit einer ehemaligen Freundin Schillings - liest sich laut „Falter“ wie folgt:



Schilling: „Wie geht es Dir, Du Liebe?“



Freundin: „Hahaha, mir gehts gut. Die Frage is eher, wie es Dir geht. Was macht das Herz und die Nerven?“



Schilling: „Bin bissi krank geworden durch den Stress aber noch ist alles ok. Bis 24. Februar (den Tag ihrer Kür als Spitzenkandidatin, Anm.) muss ich halbwegs lieb sein, dann bin ich gewählt und die Grünen können nichts mehr machen, muhahha.“



Freundin: „Hahaha, ich finde, diese Gratwanderung hast du bis jetzt fantastisch hinbekommen.“

Verteidigt wurde Schilling in dieser Angelegenheit übrigens von Gabriel Hofbauer-Unterrichter, SPÖ-Alsergrund-Sektionsvorsitzender: Er erklärte, dass die Idee, nach der Wahl der Linksfraktion beizutreten, nicht von Schilling gekommen sei, sondern von anderen bei einem Gespräch im Freundeskreis „scherzhaft in den Raum gestellt“ worden sei. Schilling sei „in keiner Weise ernsthaft darauf eingestiegen“. (kron)

