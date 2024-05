Mehr Mut zur weiblichen Rendite!

Die Finanzrealität von Frauen bedarf besonderen Augenmerks. Nicht nur die Altersvorsorge der weiblichen Bevölkerung sollte Thema sein, sondern auch generell ihre Investments.

Noch schnell ein Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter besorgen, der besten Freundin ein offenes Ohr leihen, endlich mal wieder die Nachbarn zum Grillen einladen, darauf achten, dass stets die gesamte Familie frische Wäsche im Schrank hat und ja nicht auf den Kinderarzttermin nächste Woche vergessen! Jetzt mal ehrlich: Welche Frau kennt das nicht? Wir denken an alles. Organisieren alles. Sind für alle anderen da – und neigen nicht selten dazu, unsere persönlichen Bedürfnisse hinten anzustellen. Das ist ein Problem! Zum einen im Alltag, zum anderen aber auch immer dann, wenn es um die großen und wichtigen Themen des Lebens geht.

Altersvorsorge ist für Frauen extrem wichtig

Eines dieser Themen ist die Absicherung der eigenen finanziellen Zukunft. Was das anbelangt, haben Frauen nämlich einen besonderen Bedarf. Wir leben statistisch gesehen (rund fünf Jahre) länger, verdienen aber weniger (konkret 18,8 Prozent brutto pro Stunde), da wir häufig in schlechter bezahlten Branchen arbeiten und viel seltener Führungspositionen besetzen. Eine große Rolle spielt zudem – bedingt durch lange Karenzzeiten (in Österreich fehlen rund 39.000 Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren) und viel Teilzeitarbeit (jede zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit) – der Karriereknick Kind. In Summe führen all diese Gegebenheiten zu Einkommensverlusten, die sich früher oder später rächen. So verwundert es auch kaum, dass mehr als zwei Drittel der von Altersarmut Betroffenen weiblich sind. Auf den Punkt gebracht bedeutet das: Die Finanzrealität vieler Frauen ist ziemlich trist. Die meisten wissen das zwar und damit auch, dass hier eine gesunde Portion Egoismus gefragt wäre. Trotzdem nehmen sie ihre Finanzen nur selten selbst in die Hand.

Selbstzweifel in Bezug auf Finanzwissen als Hindernis

„Geld war lange ein reines Männerthema – und ist es großteils heute noch. Auch 2024 gibt es keine gewachsene Tradition finanzieller Unabhängigkeit von Frauen. Das braucht wohl einfach noch etwas mehr Zeit“, weiß Roswitha Klein, Direktorin der Hypo Vorarlberg in Wien, zu berichten. Besonders problematisch: Selbst im Wissen, dass in Österreich etwa jede dritte Ehe geschieden wird, vertrauen viele darauf, dass aus guten Zeiten niemals schlechte werden. Außerdem trauen sich Frauen immer noch zu wenig zu. „Und das obwohl es in der Regel ja die Frauen sind, die das Familienbudget verwalten – und das machen sie gut. Geht es aber um die eigene Vorsorge und darum Geld zu investieren, halten sie sich plötzlich für weniger kompetent. Dabei wäre es wichtig, dass sie den Mut entwickeln, in Wertpapiere zu veranlagen“, erklärt Klein.

Frauen legen Geld besser an als Männer

Jedenfalls gut zu wissen: Wenn Frauen den Schritt wagen und beginnen, ihr Vermögen zu investieren, sind sie damit meist erfolgreicher als ihr männliches Pendant. Sie sind risikobewusster, denken langfristiger und halten auch Schwankungen besser aus. „Also: Nur keine falsche Scheu!“, versucht Klein zu motivieren, gibt aber dennoch zu bedenken, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente neben Chancen auch mit Risiken verbunden sind. Die Direktorin der Hypo Vorarlberg in Wien hat es sich schon seit geraumer Zeit zur Mission gemacht, Frauen zu ermutigen, ihr Leben finanziell unabhängig und abgesichert zu leben. „Frauenleben sind oft sehr ausgefüllt. Wir sind Durchstarterinnen, Anpackerinnen und Chaosmanagerinnen – aber noch immer viel zu selten #Vorsorgerinnen. Leider kann das insbesondere im Alter fatale Folgen haben. Doch: Gemeinsam können wir das ändern!“, gibt sich Klein überzeugt.

