Amazon verkauft jetzt auch Hyundai-Autos

Neben dem Autoverkauf soll es künftig auch eine Zusammenarbeit bei Cloud-Anwendungen geben. Ab 2025 dürfte zudem Amazons Alexa in Hyundai-Modelle einziehen. Vorerst beschränkt sich das Angebot auf den US-Markt.

Mit Hyundai bietet nun auch der erste Autobauer seine Produkte beim US-Versandriesen Amazon an. Bereits im Jahr 2023 wurde die Kooperation des koreanischen Konzerns und des US-Onlinehändlers angekündigt. Das klassische Händlernetz des Autobauers soll dabei weiterhin in den Verkaufsprozess involviert sein.

Kundinnen und Kunden können via Amazon nach verfügbaren Hyundai-Modellen in ihrer Nähe suchen. Nachdem Modell, Ausstattung, Farbe und FInanzierungs- sowie Zahlungsoption ausgewählt sind, gibt es zwei Optionen: Das bestellte Auto kann vom Händler abgeholt oder zum gewünschten Zeitpunkt und Ort geliefert werden.

Angebot vorerst nur für US-Markt

Der Autoverkauf via Amazon ist vorerst nur in den USA verfügbar. Ob das Angebot auf andere Märkte ausgeweitet wird, ist aktuell noch unklar. Auf dem deutschen Markt sei eine Zusammenarbeit in dieser Form jedenfalls ausgeschlossen, versichert eine Sprecherin gegenüber „auto motor und sport“.

Dennoch nähern sich die Konzerne auch in anderen Bereichen immer weiter an. So wurde Amazon Web Services (AWS) bereits als Hyundai-Partner für Cloud-Anwendungen präsentiert. Durch die Zusammenarbeit wolle der koreanische Autobauer seine Lieferketten und die Produktion optimieren. Ab 2025 soll zudem der Amazon-Sprachassistent Alexa in neue Hyundai-Modelle eingebaut werden. (red.)