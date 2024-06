Bart van Ark: Nobelpreisträger Robert Solow sagte in den 1980er-Jahren: Wir sehen überall Computer, nur in der Statistik nicht. Ein paar Jahre später war der Produktivitätszuwachs durch die neue Technologie offensichtlich. Das Produktivitätsparadox ist nicht neu. Dass sich neue Technologien oft zeitversetzt in den Statistiken zeigen, hat mehrere Gründe. Ökonomen müssen erst Methoden finden, die Technologien zu messen. Außerdem reichen neue Technologien allein noch nicht, um die Produktivität nachhaltig zu erhöhen. Mitarbeiter müssen in der Lage sein, die Technologie auch zu nutzen, Organisationsstrukturen müssen angepasst werden und so weiter.