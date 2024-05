Für die Saison 2024/25 hat Kay Voges, künstlerischer Direktor des Volkstheaters Wien, ein herausragendes Programm erarbeitet.

Showdown: So lautet das Motto der letzten Spielzeit von Kay Voges als künstlerischer Direktor des Volkstheaters Wien. Einmal noch wolle er „alles zeigen, alles geben, alles riskieren“, wie Voges wissen lässt: „Mein Team, mein Ensemble und ich haben packende Geschichten, fantastische Konzerte und einige wagemutige Experimente für Sie geplant“, so der Intendant. Er startet in die Saison 2024/25 mit einer eigenen Inszenierung von Alexander Kerlins „Bullet Time“. Diese Uraufführung dreht sich um die Anfänge des Kinos in Kalifornien vor 150 Jahren und wird als Mischung aus Gerichtsdrama, Geschichtstragödie und einem Thriller der Technologie angekündigt. Eine weitere Inszenierung des Hausherrn Kay Voges wird „Der Name“ des frischgebackenen Literatur-Nobelpreisträgers Jon Fosse sein. Fosse lässt darin eine schwangere Tochter zu ihrer Familie zurückkehren, doch entgegen der Erwartungen bleibt der Eklat aus. Vielmehr schafft Fosse aus Momenten der Stille und Ereignislosigkeit einen eigenen Rhythmus.

Abermals hat Voges einige heimische Erstaufführungen und Uraufführungen im Talon: Darunter ist die österreichische Erstaufführung von „Liebes Arschloch“ von Virginie Despentes. Diese lässt eine Schauspielerin, einen Autor und eine junge, feministische Bloggerin um Identität, Machtmissbrauch und Deutungshoheit streiten. Regie führt Stephan Kimmig.

Ein Bezug zum Wilden Westen wird geschaffen. Marcel Urlaub

Wild West

Einen Bezug zum Wilden Westen soll die US-Band Calexico liefern, die Musiker komponieren für „Camino Real“ von Tennessee Williams neue Songs und stehen live auf der Bühne. Helgard Haug von Rimini Protokoll inszeniert „Ever Given“, eine Revue über entscheidende Momente und Momente der Entscheidung im Leben.

Solche werden auch die Wahlen zum Nationalrat und die US-Wahlen bringen. Anlässlich dieser stellt das Volkstheater die Frage, wie man mit Verunsicherung und Polarisierung umgehen kann. Am 25. und 26. September sowie am Tag der heimischen Wahl lädt das Volkstheater zur ultimativen Feier der Demokratie mit „Drei Tage für Österreich“ ein. Auch eine Wahlparty auf der großen Bühne wird es geben, moderiert von Michael Ostrowski.

Geschliffene Sprache heimischer Autorinnen und Autoren garantiert man mit Premieren von Friederike Mayröcker, Elfriede Jelinek und Arthur Schnitzler. Nach den zwei Erfolgsproduktionen „humanistää!“ und „Malina“ inszeniert Claudia Bauer „Krankheit oder Moderne Frauen“ von Jelinek. Leonie Böhm und Julia Riedler widmen sich „Fräulein Else“ frei nach Arthur Schnitzler, Regisseurin Böhm denkt Elses Bewusstseinsstrom ins Hier und Heute weiter. Luise Voigt hat Texte von Friederike Mayröcker für eine Uraufführungsproduktion zusammengestellt, sie inszeniert auch. Die letzte Premiere der Spielzeit im Haupthaus ist der experimentelle musikalische Ausflug „Villa Orlofsky“ in Anlehnung an den zweiten Akt von Johann Strauss’ Operette „Die Fledermaus“, inszeniert von Paul-Georg Dittrich.

Vielfalt punktet

In der Dunkelkammer kommen „Phaidras Liebe“ von Sarah Kane, „Die Wolfshaut“ von Hans Lebert und „Penthesilea träumt Penthesilea“ nach Heinrich von Kleist auf die Bühne, außerdem hat Calle Fuhr eine „neue Recherche“ in Kooperation mit „Dossier“ zu bieten.

Das Volkstheater in den Bezirken bringt „Romeo und Julia“ von William Shakespeare in einer Fassung und Inszenierung von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill ebenso wie „Die kahle Sängerin“ von Eugène Ionesco und „Die Rechnung“ von Tim Etchells sowie „Schwarze Schwäne“ von Christina Kettering auf die Bühnen von 13 Bezirken. Für Kinder ab fünf Jahren und Junggebliebene wird außerdem „Pettersson und Findus“ gezeigt.

Einmal mehr ist Kay Voges auch das musikalische Programm ein wichtiges Anliegen, hier kommen unter anderen The Magnetic Fields mit einer Jubiläumsshow zum 25. Geburtstag ihres Albums „69 Love Songs“, Fink mit dem Album „Beauty in your wake“ und die Crucchi Gang mit einem Potpourri ihrer Songinterpretationen mit Amore und Extravaganza Alitalia ins Volkstheater. Als ultimatives Abschiedsgeschenk lädt Kay Voges zum Abschluss seiner letzten Spielzeit ab Mitte April 2025 zu 34 Dernièren in fünf Wochen ein. Zahlreiche Aufführungen aus den letzten Jahren werden zum letzten Mal gezeigt. Wenn das nicht ein wahrer „Showdown“ wird.

