Rishi, Rashi, Rushi

Rishi Sunak stand bei der Ausrufung von Neuwahlen in der Downing Street wie ein begossener Pudel da. Doch es konnte ihm nicht schnell genug gehen.

Auch über der Wiener Innenstadt dräute britisches Wetter, als Rishi Sunak Dienstagfrüh in einem Konvoi über die Ringstraße brauste, um am Ballhausplatz vorzufahren. Doch der britische Premier blieb von Regen und Unbill verschont, als er mit „Nehammer Karl“ – so die Ansprache an seinen Gastgeber – die Kriege und Krisen der Welt erörterte. Sunak strahlte über beide Ohren, vielleicht auch deswegen, weil er schon seinen Überraschungscoup im Hinterkopf hatte. 34 Stunden später sollte er für den 4. Juli, just den Tag der amerikanischen Unabhängigkeit vom britischen Mutterland, Neuwahlen proklamieren – quasi aus heiterem Himmel.

Wobei das Wetter in London nicht so recht mitspielen wollte. In Sunaks Statement vor 10 Downing Street, gestört vom Labour-Sound „Things Can Only Get Better“, platzte ein Regenguss und ließ ihn wie einen begossenen Pudel dastehen. Sollte dies von Unheil künden wie bei der Rede von Vorgängerin Liz Truss zu Amtsantritt? Zwei Tage später starb die Queen, und ihre Regierungszeit endete nach sieben Wochen. Womöglich hätte der Premier seine Ankündigung vorziehen sollen. Vor dem Ballhausplatz war es trotz dunkler Wolken trocken geblieben.

Rishi Sunak konnte es nicht schnell genug gehen. Beinahe hatte es den Eindruck, als wollte er vor Karl Nehammer und Joe Biden wählen lassen, vermutlich um die Leidenszeit zu verkürzen. In einem Lapsus linguae hatte Biden ihn übrigens einmal als Rashi Sanook angesprochen. Rishi, Rashi oder doch Rushi?

