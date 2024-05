Seltene Möglichkeiten, intime Rahmen, rasch ausverkauft: Ein Überblick über kommende Weinverkostungen mit Namen wie Ganevat und Clos Rougeard.

Ganevat only

Die biodynamischen Weine von Jean-François Ganevat, von seinen Freunden Fanfan genannt, haben Kultstatus. Gemeinsam mit seiner Schwester Anne bewirtschaftet er im französischen Jura Weingärten, die zum Teil von 1902 stammen. Einen seltenen Überblick über das Portfolio von Ganevat bietet demnächst der Sommelier Alexander Seiser, ehemals Chefsommelier im Nobelhart und Schmutzig in Berlin, nun im Aend in Wien, in einer speziellen Verkostung: Zehn Weine wie 2015 Côtes du Jura Blanc Assemblage „Orégane“, 2019 Côtes du Jura Blanc Savagnin „En Billat“ oder 2021 Pinot Noir, Poulsard, Trousseau „Julien en billat l‘enfant terrible“ aus der Magnum werden ausgeschenkt, dazu gibt es Bœuf bourguignon von Radek Simecka, Koch im Lokal Frau Bernhard.

Am 4. August um 11:30 im Restaurant aend, 1060 Wien, 450 Euro. Anmeldungen: alexander@aend.at

Traditional meets Natural

Geht es um Naturweine, liegt noch immer oft Spannung in der Luft. Für manche ist „das trübe Zeug nicht zu saufen“, anderen kommt kein konventionell ausgebauter Wein mehr ins Glas. Dass in einem Weingut Weine mit Naturwein-Stilistik als auch traditioneller Stilistik entstehen können, will der Weinhandel Trinkreif mit einer Verkostung von Weinen von Katharina Wessler aus Rheinhessen und Lukas Strobl vom Weingut Clemens Strobl am Wagram zeigen: „Tradition meets Natural“ heißt das Event mit 5 Flights, das Einblicke in die Arbeit zweier Weinmacher bietet, die sich in beiden Welten zuhause fühlen.

17. Juni, 18 Uhr, Trinkreif Weinlager, 1060 Wien, 130 Euro, trinkreif.at/veranstaltungen

Die Riesen von der Loire

May Wines, hinter dem das Ehepaar Andrea und Berndt May steckt, handelt mit gereiften Weinen für größere Budgets. Auch die Masterclasses im Verkostsalon im 13. Wiener Bezirk richten sich an Fortgeschrittene, sie sind lange im voraus ausgebucht. Noch Tickets gibt es etwa für jene zum Thema Loire mit Weinen von Dagueneau und Clos Rougeard, u.a. reinsortig Cabernet Franc sowie den seltenen Chenin Blancs aus der Lage Brézé.

28. August, May Wines Verkostsalon, 1130 Wien, 580 Euro inkl. Drei-Gänge-Menü, maywines.com

Weine aus Osteuropa

Wein & Co widmet sich in seinen Themenverkostungen unter anderem Weinen von jungen heimischen Winzerinnen, Schaumweinen oder demnächst Weinen aus Osteuropa: Dabei vertieft man sich etwa in Rebsorten wie Kékfrankos oder Bodenzusammensetzungen in Slowenien.

13. Juli, Wein & Co Hietzing, 65 Euro, .weinco.at

Weinverkostung in Hausschuhen

In der Coronazeit haben manche den Reiz von Onlinetastings entdeckt. Gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter kostet man sich durch Weinproben, die vorab zugeschickt werden. Der Weinhändler Kate & Kon bietet in diesem Format Schwerpunkte wie etwa „Österreich gemischt“, „International Rot“ oder „Sparkling“.

Kate & Kon Online-Tastings, ab 95 Euro, www.kateandkon.com

Das eigene Geburtsjahr trinken

Der Weinkeller des Palais Coburg in der Wiener Innenstadt zählt zu den weltweit besten und ist im Rahmen von Führungen zu erleben. Für Geburtstage eignet sich das Paket „Jahrgangsrätsel“, im Rahmen dessen man fünf Weine blind verkostet, unter denen (sofern verfügbar) der eigene Jahrgang ist.

Jahrgangsrätsel im Palais Coburg, ab 130 Euro, palais-coburg.com

(red.)